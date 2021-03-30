Maraşlı hainin kim olduğunu öğrendi! Ekran başına kilitledi

Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti. İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı. Necati'nin matarasına ulaşan Maraşlı, onunla yüzleşemese de hainin Necati olduğuna emin oldu.

