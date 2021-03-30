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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı hainin kim olduğunu öğrendi! Ekran başına kilitledi Maraşlı hainin kim olduğunu öğrendi! Ekran başına kilitledi
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan 12. bölümünde düğüm çözüldü. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşam ekrana gelen bölümü büyük beğeni topladı. İlhan ile işbirliği yapan Maraşlı, Savaş ve Behram'ın arasını açmayı başarırken Necati ile ilgili büyük bir ipucunu ele geçirdi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 11:02
Yeni bölümde istihbarat tarafından kaçırılan ve altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın, Hilal'le yaptığı konuşmada Hilal'in Zeliş'in annesi olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzleyenleri şaşırtan gelişmenin ardından Maraşlı, Mahur'dan Zeliş için uzak durmak zorunda kaldı.
MARAŞLI HAİNİN NECATİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Savaş'ın tehdidiyle uyuşturucu sevkiyatında çalışmak zorunda kalan İlhan ise Maraşlı'yla işbirliği yaptı. Maraşlı, İlhan'ın sevkiyatla ilgili verdiği bilgileri kullanarak Savaş'ın birlikte çalıştığı Behram'la arasını bozmaya karar verdi.
Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti. İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı. Necati'nin matarasına ulaşan Maraşlı, onunla yüzleşemese de hainin Necati olduğuna emin oldu.
Bölümün final sahnesinde ise Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur onu görmek için evine gitti. Mahur'a kapıya açan ise Zeliş'in annesi Hilal oldu.