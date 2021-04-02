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Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. | ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, Miran için yeniden intikam vakti mi? sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir.

Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır.

Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.

Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer.

Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır.

Miran için yeniden intikam vakti mi? Hercai 66. yeni bölüm fragmanı izle!

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