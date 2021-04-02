Kardeş kavgasının ateşi Fekeli'yi yaktı! Perşembe akşamlarının lideri Bir Zamanlar Çukurova nefes kesti

İkisi de geldikleri noktadan çok onları o noktaya getiren geçmişlerinden intikam almanın hırsıyla birbirlerinin canını yaktılar! İntikam ateşi sönmeyen Fikret, eline silah alıp, Demir'e de vererek ölüm kumarı oynamaya da kalktı ama Demir silahı eline almayı reddetti. Fikret de elinde silah olmayan birini vuramadı!

Demir, depodan çıkıp doğruca Fekeli'ye gitti ama o da Ankara'ya gitmişti. Konağa dönüp üzerini değiştiren Demir, hayal meyal hatırladıklarını eski kâhyaya sormak için İstanbul'a uçtu.