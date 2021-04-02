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Akıncı 14. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

14. yeni bölüm izle! | ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, " Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Akıncı 14. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI 14. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akıncının Nergisi milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında... AKINCI'NIN NERGİS'İ MİLYONLARI ŞAŞIRTTI! BAKIN BÜŞRA DEVELİ ASLINDA...
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