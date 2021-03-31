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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

tarafından 30 Mart Salı akşamı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde dizileri, oyuncuları ve sunucuları geceye damgasını vurdu. Sanat camiasından birçok ismin katıldığı törende Atv'ye 11 ödül birden geldi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

Halkoylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek üstlendi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende atv, aldığı 11 ödülle gecenin en çok bahsedileni oldu.

Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

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Gossipmag Dergi Ödülleri’nden Atv’ye ödül yağmuru

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