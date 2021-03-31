31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefes kesti! "Hayatıma Fatih olarak devam edeceğim"

Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefes kesti! "Hayatıma Fatih olarak devam edeceğim"

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu bir final sahnesi olan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. ' fragmanı izle' ise günün en çok arananları arasında yerini aldı. İşte Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefes kesti! Hayatıma Fatih olarak devam edeceğim

13. Bölümüyle milyonları ekranları başına kilitleyen 'nın yeni bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın ölümü damga vururken, Akıncı'nın Nergis Emiroğlu'na söylediği "Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle olay oldu.

Yeni bölümde, kardeşi Beyza'nın sokak ortasında öldürülmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Akıncı intikam yemini eder. Akıncı, Beyza'nın katillerini bulup hayatına Fatih olarak devam etmek ister. Murat ise, "Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?" sözleriyle abisinden hesap sorar.

13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtuldu. İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başladı.

Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başladı. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçti. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrendi.

Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmeyen Cevdet'i evinde çok daha korkunç bir sürpriz karşıladı. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet etti.

Akıncı 13. bölüm izle AKINCI 13. BÖLÜM İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA