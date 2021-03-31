Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefes kesti! "Hayatıma Fatih olarak devam edeceğim"

Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmeyen Cevdet'i evinde çok daha korkunç bir sürpriz karşıladı. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet etti.

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