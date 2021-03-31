Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefes kesti! "Hayatıma Fatih olarak devam edeceğim"
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Akıncı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu bir final sahnesi olan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. 'Akıncı yeni bölüm fragmanı izle' ise günün en çok arananları arasında yerini aldı. İşte Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...
13. Bölümüyle milyonları ekranları başına kilitleyen Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın ölümü damga vururken, Akıncı'nın Nergis Emiroğlu'na söylediği "Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle olay oldu.
Yeni bölümde, kardeşi Beyza'nın sokak ortasında öldürülmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Akıncı intikam yemini eder. Akıncı, Beyza'nın katillerini bulup hayatına Fatih olarak devam etmek ister. Murat ise, "Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?" sözleriyle abisinden hesap sorar.
13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtuldu. İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başladı.
Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başladı. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçti. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrendi.
Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmeyen Cevdet'i evinde çok daha korkunç bir sürpriz karşıladı. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet etti.