Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran başına kilitledi! Hızır avını yakaladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın heyecan ve aksiyon dolu 188’nci bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünün ardından intikam yemini eden Hızır, Tuncay’ın yerini öğrenip avını yakaladı. Salı akşamına damga vuran bölüm, sosyal medyada da en çok konuşulan yapım oldu.
atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen dizisi oldu.
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu Tuncay'ın, Hızır tarafından pusuya düşürülmesi damga vurdu.
Sevdiği kadının öldürülmesi sonrası intikam yemini eden Hızır olayın perde arkasını araştırmaya başladı. Demir'i konuşturup Tuncay'ın yerini öğrenen Hızır bölüm sonunda peşinde olduğu avını yakaladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Salı akşamına damga vuran yapım, en çok izlenen dizi oldu. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölüm etiketi #edho, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.