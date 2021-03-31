Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran başına kilitledi! Hızır avını yakaladı!

Salı akşamına damga vuran yapım, en çok izlenen dizi oldu. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölüm etiketi #edho, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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