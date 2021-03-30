Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakterindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Pelin Akil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Pelin Akil'e beğeni yağdı. İşte Pelin Akil ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...