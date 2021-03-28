28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Hercai 65. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

Hercai 65. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

Hercai 65. yeni bölüm canlı izle! ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Biz geldik, bizim şehrimize..." sözü dikkat çekiyor. İşte canlı izleme adresi...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.03.2021
ABONE OL
Hercai 65. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

HERCAİ 65. YENİ BÖLÜM CANI İZLE

Hercainin yıldızı Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu! HERCAİ'NİN YILDIZI EBRU ŞAHİN MEMLEKETİYLE GÜNDEM OLDU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA