Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.