27 Mart 2021, Cumartesi
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Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

6. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımına "Anne dur beni bekle..." sözleri damga vurdu. linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

KARDEŞLERİM 6. BÖLÜM İZLE

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