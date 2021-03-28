Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş...

ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Konakta sırların tek tek ortaya çıkmasıyla gözler Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'e çevrildi. Sosyal medyada da sevilenleri tarafından en çok konuşulan ünlüler arasına sokulan Ebru Şahin'in özel hayatı da yakından araştırılıyor. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin aslen nereli? sorusu en çok merak edilen konu oldu.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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