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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş... Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş... ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Konakta sırların tek tek ortaya çıkmasıyla gözler Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'e çevrildi. Sosyal medyada da sevilenleri tarafından en çok konuşulan ünlüler arasına sokulan Ebru Şahin'in özel hayatı da yakından araştırılıyor. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin aslen nereli? sorusu en çok merak edilen konu oldu. Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:34
NBA yıldızı Cedi Osman ile yaşadığı aşkla yaza damgasını vuran Ebru Şahin, ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'deki Reyyan karakteriyle de dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Özel hayatıyla magazin dünyasını peşine takan Ebru Şahin internet dünyasında en çok araştırılan ünlülerden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu da merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri..