ASELSAN'dan Paris çıkarması! Yeni nesil deniz savunma sistemleri EURONAVAL 2026'da

ASELSAN, Paris'te düzenlenen EURONAVAL 2026 Fuarı'nda yeni nesil deniz savunma sistemlerini sergiliyor. (Foto: AA)

GÖKDENİZ İLK KEZ TANITILDI

Fuarda ilk kez tanıtılan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin sahada kendini kanıtlamış kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyan çözüm, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.

Ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip bulunuyor.

Sivil gemilere ve kritik sistemlere kolaylıkla kurulabilen çözüm, ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor.

Bu özellikleriyle sistem, özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin korunmasında, dron tehditleri gibi güncel hava savunma ihtiyaçlarına karşı hızlı, esnek ve etkili bir çözüm sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Deniz savunmasında gelişmiş tespit ve durumsal farkındalık kabiliyetleri de önem taşıyor. Bu kapsamda MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zeka destekli AINEO BOX dikkati çekiyor.

MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlıyor.

AINEO BOX ise elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor.

ASELSAN, bu sistemlerle algılama ve görüntü işleme alanındaki yetkinliğini deniz platformlarında daha yüksek operasyonel performansa dönüştürmeyi hedefliyor.