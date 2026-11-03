ASELSAN'dan Paris çıkarması! Yeni nesil deniz savunma sistemleri EURONAVAL 2026'da
ASELSAN, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen EURONAVAL 2026 Fuarı'nda yeni nesil deniz savunma sistemlerini tanıtıyor. Fuarda ilk kez sergilenen konuşlandırılabilir GÖKDENİZ hava savunma çözümü dikkat çekerken şirket, otonom sistemlerini, yapay zeka destekli teknolojilerini ve elektro-optik ürünlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.
ASELSAN, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen EURONAVAL 2026 Fuarı'nda yeni nesil deniz savunma sistemlerini ve gelişmiş kabiliyetlerini sergiliyor. Konuşlandırılabilir hava savunma çözümlerinden otonom sistemlere, yapay zeka destekli silah teknolojilerinden elektro-optik ürünlere uzanan geniş ürün ailesi, uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
GÖKDENİZ İLK KEZ TANITILDI
Fuarda ilk kez tanıtılan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin sahada kendini kanıtlamış kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyan çözüm, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.
Ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip bulunuyor.
Sivil gemilere ve kritik sistemlere kolaylıkla kurulabilen çözüm, ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor.
Bu özellikleriyle sistem, özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin korunmasında, dron tehditleri gibi güncel hava savunma ihtiyaçlarına karşı hızlı, esnek ve etkili bir çözüm sunuyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLER ÖNE ÇIKIYOR
Deniz savunmasında gelişmiş tespit ve durumsal farkındalık kabiliyetleri de önem taşıyor. Bu kapsamda MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zeka destekli AINEO BOX dikkati çekiyor.
MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlıyor.
AINEO BOX ise elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor.
ASELSAN, bu sistemlerle algılama ve görüntü işleme alanındaki yetkinliğini deniz platformlarında daha yüksek operasyonel performansa dönüştürmeyi hedefliyor.
"DENİZDE GELECEĞİN GÜVENLİĞİ ÇEVİKLİK VE TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKTEN GEÇİYOR"
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, değişen deniz güvenliği ortamının hızla uyarlanabilen ve göreve hazır sistemlere duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.
Akyol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Denizde geleceğin güvenliği, sahada kendini kanıtlamış sistemleri otonomi, yapay zeka ve seri konuşlandırma kabiliyetiyle bir araya getirmekten geçiyor. Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ile hava savunma kabiliyetimizi esnek ve hızlı koruma gerektiren platform ve ortamlara taşıyoruz."
TUFAN, KILIÇ VE SMASH 30 İLE YENİ KABİLİYETLER
Yeni nesil ürünlerin sahadaki verimliliği artırdığına işaret eden Akyol, otonom sistemlerin deniz operasyonlarında giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı.
Akyol, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"TUFAN ve KILIÇ ile otonom sistemlerin deniz operasyonlarında giderek artan rolüne cevap verirken SMASH 30 ve elektro-optik ürünlerimizle yapay zeka destekli kabiliyetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Farklı operasyonel koşullara uyum sağlayabilen göreve hazır sistemlerle dünya genelindeki deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz."