En iyi oyun bilgisayarı modelleri hangileridir? Casper Excalibur G920, Casper Excalibur G915 ve Casper Excalibur G870

QHD ekranda 300 Hz isteyen oyuncuya Casper Excalibur G920, oyun bilgisayarını taşıyan kullanıcıya 20,5 mm kalınlığındaki Casper Excalibur G915, Full HD’de oynayanlara ise farklı RTX seçenekleriyle Casper Excalibur G870 uygun. Bu üç model, farklı oyun alışkanlıklarına karşılık veriyor.

Tercihi belirleyen, bilgisayarda en çok hangi oyunların açıldığı ve laptopun nerede kullanıldığı. Casper Excalibur G920 üst seviye grafik seçeneklerine, Casper Excalibur G915 premium alüminyum gövdeye odaklanıyor. Casper Excalibur G870 ise 15,6 inç FHD IPS panelle geniş bir donanım seçimi sunuyor. Satın alınacak sürüm, bu başlangıç ayrımının ardından işlemci, bellek ve depolamayla tamamlanıyor.

EKRAN BEKLENTİSİ 3 MODELİ AYIRIYOR

Casper Excalibur G920, 16 inç QHD IPS ekranında 300 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek ekran hızını önceliklendiren oyuncu, bu paneli çalıştıracağı yapımlarla birlikte düşünüyor. Rekabetçi karşılaşmalarda hızlı hareketleri izlemek isteyen kişi, görüntü ayarlarını da bu hedefe göre düzenliyor. Aynı ekranın çözünürlüğü 2560 × 1600 piksel. Bu görüntüyü oluşturacak grafik donanımı da satın alma kararının önemli bir parçası. Böylece panelin hızına ve ayrıntısına verilen öncelik aynı model üzerinde buluşuyor.

Casper Excalibur G870, Full HD çözünürlükte oyun oynamayı planlayanlara 165 Hz IPS panel sunuyor. Ekran 15,6 inç boyutunda. Oyunlarını bu çözünürlükte açan kişi, grafik kartını sevdiği yapımlara göre seçiyor. Casper Excalibur G915 ise 16 inç 16:10 IPS ekranında FHD ve QHD alternatifleri taşıyor. Modeldeki 165 Hz yenileme, oyun için sunulan görüntü özelliklerini tamamlıyor. Bu iki yaklaşım arasında seçim yaparken ekranın oyun dışındaki günlük kullanımına da bakılıyor.

DÜZENLİ TAŞINAN LAPTOPTA GÖVDE TERCİHİ

Bilgisayarını yanında götüren oyuncuya hitap ediyor. Model 2,3 kg ağırlığında ve 20,5 mm kalınlığında. Evdeki oyunlarını başka bir yerde de açan kişi için bu ölçüler önem taşıyor. Aynı bilgisayar gün içinde belge ve araştırma için de kullanılıyorsa, gövdeyle ekran beraber seçiliyor. Premium alüminyum tasarımın karşılığı bu malzeme ve ölçülerde görülüyor. Oyun donanımı da bu ince yapının içinde kişinin ihtiyacına göre belirleniyor.

Casper Excalibur G870'in ağırlığı 2,5 kg, gövde kalınlığı 23,9 mm. Casper Excalibur G920 de 2,5 kg ağırlığında ve 27,9 mm kalınlığında. Daha çok aynı masada oynayan kullanıcı, bu farkları ekran ve grafik beklentisinin yanında değerlendiriyor. Laptopunu düzenli taşıyan kişi ise fiziksel ölçülere daha fazla ağırlık veriyor. Her modelin hangi kullanıcıya uygun olduğu, bu günlük alışkanlıkla netleşiyor. Seçilen bilgisayar böylece kişinin oyun oynadığı yerlerle de eşleşiyor.

GRAFİK KARTINI OYUN LİSTESİNE GÖRE BELİRLEMEK

RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 seçeneklerini kapsıyor. Casper Excalibur G915'te RTX 5060 veya RTX 5070 tercih ediliyor. Casper Excalibur G920 ise RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 alternatifleri sunuyor. Bu dağılım farklı bütçe ve grafik hedeflerini karşılıyor. Kullanıcı hangi yapımlara zaman ayırdığını belirlediğinde, ekran kartına ayıracağı kaynağı da daha açık görüyor. Görüntü ayarları bu karara eşlik ediyor.

Casper Excalibur modelleri karşılaştırılırken ekran kartının yanındaki parçalar da önem taşıyor. İşlemci oyunun hesaplama görevlerini yürütüyor. Bellek, oyunla beraber açık kalan programlara çalışma alanı sağlıyor. Depolamada kurulu yapımlar ve kişisel dosyalar tutuluyor. Örneğin sesli iletişimle oynayan ve görüntü kaydı alan biri, yalnız oyunu açan kişiden farklı kapasite seçiyor. Bu nedenle son karar, model ailesinden sonra satın alınacak sürümün bütün donanımı üzerinden veriliyor.

CASPER EXCALİBUR G920, CASPER EXCALİBUR G915 VE CASPER EXCALİBUR G870 HANGİ OYUNCUYA UYGUN?

Seçim ölçütü Casper Excalibur G920 Casper Excalibur G915 Casper Excalibur G870 Ekran 16 inç QHD IPS, 300 Hz 16 inç 16:10 IPS, 165 Hz 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz Gövde kalınlığı 27,9 mm 20,5 mm 23,9 mm Grafik seçenekleri RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090 RTX 5060, RTX 5070 RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050, RTX 5060, RTX 5070 Kimin için QHD ve yüksek ekran hızını isteyen oyuncu İnce alüminyum gövdeli sistemini yanında taşıyan kişi Full HD oyuna göre donanımını seçen kullanıcı

MODELİ SEÇTİKTEN SONRA GÜNLÜK GÖREVLERİ TAMAMLAMAK

Casper Excalibur G915'te aynı gün içinde dosya hazırlayan ve oyun oynayan kullanıcı, iki iş için aynı ekranı açıyor. Casper Excalibur G870'te de ders veya iletişim uygulamaları oyun kullanımının yanına ekleniyor. Casper Excalibur G920'yi tercih eden kişi ise yüksek ekran hızına ayırdığı önceliği grafik donanımında sürdürüyor. Bu farklılıklar, bütün kullanıcıların aynı özelliğe aynı ağırlığı vermediğini gösteriyor. Günlük kullanım netleştiğinde hangi modele neden yönelindiği de anlaşılır oluyor.

Casper Excalibur için sürüm seçiminin son aşaması, işlemci ve kapasitelerin bir arada görülmesi. İki bilgisayarın ekran kartı aynı olsa da diğer parçaları farklı olduğunda kullanım gerekçeleri de değişiyor. Bir kullanıcı geniş arşivine alan ayırırken diğeri açık uygulamalar için bellek seçiyor. Satın alınan ürün, bu parçaların birlikte tanımlandığı tam sistem oluyor. Böylece model önerisi, ekranla gövdeden başlayıp kişinin günlük oyun ve uygulama düzenine kadar uzanan açık bir kararla tamamlanıyor.

SIK SORULAN SORULAR

QHD görüntüyle yüksek ekran hızını birlikte isteyen oyuncuya hangi model uygun?

Casper Excalibur G920, QHD çözünürlüklü 300 Hz IPS paneliyle bu beklentiye uygun. Oyuncu ekran kartını, açacağı yapımların grafik gereksinimlerine göre belirliyor. Üst seviye RTX seçenekleri bu görüntü hedefine eşlik ediyor. İşlemci ve kapasite de aynı yapılandırmada seçilerek bilgisayarın oyun sırasında kullanacağı donanımı tamamlıyor.

İnce alüminyum gövdeye öncelik veren kişi hangi Excalibur'u seçiyor?

Casper Excalibur G915, alüminyum alaşım dış yapısı ve ince gövdesiyle öne çıkıyor. Bilgisayarını farklı noktalara götüren kişi, ekranını ve grafik donanımını da aynı ürün içinde seçiyor. Böylece fiziksel tasarım tercihiyle oyun beklentisi birleşiyor. Kullanıcı, beğendiği gövdeyi kendi oynadığı yapımlara uygun donanımla tamamlamış oluyor.

Full HD oyun için farklı ekran kartlarını karşılaştıranlara hangi model öneriliyor?

Casper Excalibur G870, FHD panelde oyun oynamak isteyenlere geniş RTX alternatifleri sunuyor. Oynanan yapımlar ve istenen görüntü ayarları ekran kartı seçimini yönlendiriyor. Aynı model içinde işlemci ve kapasite de belirleniyor. Bu seçenekler, kullanıcının donanım bütçesini kendi oyun listesine göre dağıtmasına ve uygun sürümü seçmesine yardımcı oluyor.

Casper Excalibur alırken bellek ve depolama nasıl ayrılıyor?

Casper Excalibur için RAM, oyun sırasında açık tutulan uygulamaların ihtiyaçlarına göre seçiliyor. SSD ise kurulu oyunlarla saklanacak kişisel dosyaların alanını karşılıyor. İletişim uygulaması ve tarayıcı kullanan kişi bu işleri bellek hesabına ekliyor. Kayıt videolarıyla geniş bir arşiv tutan oyuncu da depolama tercihini bu dosyalarla birlikte yapıyor.

Casper Excalibur G870 ve Casper Excalibur G915 için bağımsız değerlendirmeler nerede bulunuyor?

Casper Excalibur G870 ve Casper Excalibur G915'in laboratuvar incelemeleri, Casper Ürün Testleri ve Doğrulama Raporları bölümünde yer alıyor. Ürünlerin kendi sayfaları ise ekran ve donanım alternatiflerini gösteriyor. Kullanıcı modelin teknik özellikleriyle ilgili değerlendirmelerine bu bağlantılardan ulaşıyor. Satın alınacak sürümü kendi kullanımına göre bu bilgilerle tamamlıyor.

Üç farklı önceliğe üç ayrı öneri

Yüksek ekran hızıyla QHD görüntüyü bir arada arayan oyuncu için Casper Excalibur G920 öne çıkıyor. Taşınan oyun bilgisayarında ince alüminyum gövde isteyenlere Casper Excalibur G915 uygun. Full HD ekranla farklı grafik alternatiflerini karşılaştıran kişi ise Casper Excalibur G870'e yöneliyor. Model ailesi bu öncelikle belirlendiğinde, işlemci ve kapasite seçimi daha açık hale geliyor. Kullanıcı, donanımını düzenli oynadığı oyunlarla eşleştirerek kararını tamamlıyor.