ABD ordusunun bir yapay zeka modelinin ürettiği hatalı istihbarat nedeniyle Çin bandıralı gemiye baskın düzenlemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönündeki yanlış bilginin, silahlı ABD personelinin gemiye çıkmasına dakikalar kala fark edilmesi olası bir askeri krizi önledi.

Olay, devam eden ABD-İran savaşı sırasında 2026 yılının ilkbaharında yaşandı. Hawaii merkezli ABD Pasifik Özel Harekat Komutanlığında görev yapan bir analist, açık kaynaklardan elde edilen veriler ile gizli sinyal istihbaratını bir araya getirmek amacıyla bir yapay zeka sohbet robotundan yararlandı. Yapay zeka aracı, yaptığı değerlendirmede Orta Doğu'da faaliyet gösteren Çin bandıralı bir geminin nükleer silah bileşenleri taşıdığı sonucuna ulaştı.

Fotoğraf: AA YAPAY ZEKA ÇIKTISI RESMİ RAPORA DÖNÜŞTÜ CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre analist, yapay zekanın oluşturduğu ham bilgileri başka kaynaklardan doğrulamak yerine yine aynı aracı kullanarak standart askeri istihbarat raporu formatına dönüştürdü. Hazırlanan belge daha sonra resmi bir değerlendirme olarak komuta kademelerine gönderildi. Raporun ardından Amerikan savaş uçakları havalandı. Silahlı ABD personeli de Çin gemisine çıkmak üzere hazırlık yaptı. Ancak operasyonun başlamasına dakikalar kala rapordaki hatanın tespit edilmesiyle baskından vazgeçildi ve olası bir askeri çatışma engellendi. Yetkililer, raporda yer alan bilgilerin tamamen asılsız olduğunu ve yapay zekanın yapısal bir halüsinasyon sonucu gerçekte olmayan bilgiler ürettiğini belirtti.

Fotoğraf: AA YAPAY ZEKA İÇİN STANDART GÜVENLİK PROTOKOLÜ YOK Askeri yetkililere göre ordu ve istihbarat kurumlarında yapay zeka araçlarının kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Ancak farklı birimlerin, ortak bir güvenlik protokolü bulunmadan farklı yapay zeka sistemlerinden yararlanması risk oluşturuyor. ABD Savunma Bakanlığında, yapay zeka tarafından oluşturulan istihbarat çıktılarının dağıtıma sokulmadan önce insanlar tarafından doğrulanmasını zorunlu tutan standart bir kuralın henüz bulunmadığı belirtiliyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yılın başında açıkladığı yapay zeka stratejisinin ise hızı ön plana çıkararak teknolojiyi milyonlarca personelin kullanımına açtığı ifade ediliyor.