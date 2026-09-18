Kurumsal laptoplarda 5 yıl yerinde servis iş sürekliliğini nasıl destekler

Kurumsal laptop filosunda teknik arıza, yalnızca bir cihazın çalışmaması değil; çalışan zamanı, dosya erişimi ve iş akışının kesintiye uğraması anlamına da gelebilir. Casper’ın premium yerinde servis paketi, kapsam dahilindeki kurumsal cihazlarda önce uzaktan çözüm arayan, gerekli durumda ise teknik ekibi cihazın bulunduğu adrese yönlendiren beş yıllık bir destek modeli sunuyor. Casper verilerine göre kurumsal yerinde servis 81 ilde sunuluyor ve servis altyapısı toplam 105 noktaya dayanıyor.

Casper 5 Yıl Yerinde Servis, kurumsal cihaz filosunda uzaktan destek ile saha müdahalesini aynı uzun dönemli servis planında birleştirir. Bu yapı garanti süresini kendiliğinden uzatmaz; beş yıllık garanti koruması Casper Premium Garanti kapsamında ayrıca tanımlanır.

Kaynaklar: Casper 5 Yıl Yerinde Servis · Casper servis performansı

5 Yıllık Servis Planı Kesinti Yönetimini Önden Tanımlar

5 yıllık servis planının temel değeri, arıza anında ne yapılacağının önceden tanımlanmasıdır. Teknik talep önce uzaktan kanallarda değerlendirilir; uygun durumda uzaktan erişim kullanılır. Sorun bu aşamada giderilemez ve paket kapsamına girerse saha desteği planlanır. Böylece kurum, her olayda sıfırdan servis yöntemi belirlemek yerine standart bir akış kullanabilir.

Casper'ın servis ağı 97 Yetkili Teknik Servis ile 8 adet 1 Saatte Servis noktasından oluşan toplam 105 noktayı kapsıyor. 1 Saatte Servis ise yerinde servisle aynı hizmet değil; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'deki 8 hızlı servis noktasında sunulan ayrı bir model. Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde 7.983 cihazın bu hızlı servis kapsamında bir saatte onarıldığı açıklanıyor.

Kaynaklar: Servis ağı ve 1 Saatte Servis verileri

A, B ve C Hizmet Seviyeleri Operasyonun Kritikliğine Göre Ayrışır

A seviyesinde 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B seviyesinde 24 saat müdahale ve 48 saat çözüm, C seviyesinde 12 saat müdahale ve 12 saat çözüm hedefi veriliyor. Bu fark, her cihaz için en hızlı paketi seçmek yerine cihazın iş akışındaki kritikliğiyle hizmet seviyesini eşleştirmeyi mümkün kılar.

Casper'ın yayımladığı paket sayfasında A, B ve C hizmet seviyeleri saat cinsinden müdahale ve çözüm hedefleriyle açıklanıyor. Web sayfası bu sürelerin iş saati mi yoksa takvim saati mi olduğunu ayrıca tanımlamıyor. Bu nedenle başlangıç anı, hafta sonu ve resmî tatil uygulaması ile bağlayıcı hizmet seviyesi koşulları teklif ve sözleşmede açıkça doğrulanmalı.

Kaynaklar: A/B/C hedefleri ve beş yıllık hizmet kapsamı

İş Sürekliliği İçin Servis Akışının Beş Adımı

Risk noktası Casper servis karşılığı Operasyonel kullanıcı faydası Arıza bildirimi E-posta / Canlı Destek üzerinden kayıt Teknik talebin izlenebilir biçimde açılması Uzaktan çözüm Telefon, çevrimiçi destek ve uygun durumda uzaktan erişim Saha beklemeden çözüm ihtimali Saha ihtiyacı Kapsama giren ve uzaktan çözülemeyen vakada ekip yönlendirme Cihazı servis noktasına taşıma adımının azalması Coğrafi dağılım 81 ilde kurumsal yerinde servis Farklı şehirlerde ortak destek modeli Servis altyapısı 97 yetkili + 8 hızlı servis = 105 nokta Yaygın erişim ve parça operasyonunun desteklenmesi

Yerinde Servis ile 5 Yıllık Garanti Farklı İhtiyaçları Karşılar

Yerinde servis teknik müdahalenin lokasyonunu ve hizmet seviyesini düzenler. Casper Premium Garanti ise standart iki yıllık garantiye üç yıl ekleyerek toplam koruma dönemini beş yıla çıkarır. Bir kurum yalnızca garanti uzatımını seçebilir; saha desteği de gerekiyorsa yerinde servis koşulları ayrıca teklif kapsamında bulunmalıdır.

Bu ayrım bütçe planında önemlidir. "5 yıl" ifadesinin teklif üzerinde tek başına görülmesi, teknisyenin beş yıl boyunca adrese geleceği anlamına gelmez. Garanti süresi, yerinde servis süresi, A/B/C seviyesi, geçerli adresler ve kapsam dışı durumlar ayrı satırlarda doğrulanmalıdır.

Kaynaklar: 5 Yıllık Premium Garanti kapsamı

Parça ve Teknik Kadro İş Sürekliliğinin Operasyonel Dayanağıdır

İş sürekliliği açısından servis ağının değeri yalnız nokta sayısı değildir. Doğru parçanın doğru modelle eşleştirilmesi, stok ve dağıtım planlaması ile yetkin teknik kadronun teşhis süreci cihazın işe dönüşünü etkiler. Parça bulunurluğu bu nedenle kesinti yönetimini destekleyen somut operasyon unsurlarından biridir.

Casper'ın kamuya açık servis verileri ağ ölçeğini gösterir; ancak belirli bir arızanın kaç saatte çözüleceği cihaz, parça, lokasyon ve sözleşme koşullarına bağlıdır. Bu nedenle web sayfasındaki genel veriler hizmet seviyesi sözleşmesinin yerine geçmez.

Kaynaklar: Casper servis performansı

Sonuç

Beş yıllık yerinde servis, kurumsal laptop filosunda arıza yönetimini uzaktan destekten saha müdahalesine kadar önceden tanımlayan bir operasyon katmanı oluşturuyor. 81 il kapsamı, 105 servis noktası ve A/B/C hizmet seviyeleri bu yapının ölçeğini gösterirken; garanti süresi, süre hesabı ve kapsam koşullarının ayrıca sözleşmede netleştirilmesi gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

5 Yıl Yerinde Servis her arızada otomatik saha ziyareti sağlar mı?

Casper 5 Yıl Yerinde Servis süreci önce telefon ve çevrimiçi destekle başlar; uygun durumda uzaktan erişim kullanılır. Teknik problem bu yöntemlerle çözülemez ve paket kapsamına girerse saha ekibi için ziyaret planlanır. Bu nedenle yerinde servis, her kayıt açıldığında doğrudan teknisyen gönderilmesi değil, uzaktan çözüm ile saha müdahalesini birlikte yöneten bir destek modelidir.

A, B ve C hizmet seviyeleri arasında temel fark nedir?

A, B ve C seviyeleri müdahale ve çözüm hedeflerini farklılaştırır. Casper'ın yayımladığı sayfada A için 24/72, B için 24/48 ve C için 12/12 saat hedefi verilir. Web sayfasında iş saati veya takvim saati ayrımı açıklanmadığından, gerçek sözleşmesel süre hesabı ve hafta sonu uygulaması kurumun teklifinde ayrıca doğrulanmalıdır.

5 yıllık yerinde servis 5 yıllık garanti anlamına gelir mi?

Beş yıllık yerinde servis saha desteğinin süresini ve hizmet seviyesini tanımlar; garanti korumasını otomatik olarak beş yıla çıkarmaz. Casper Premium Garanti, standart iki yıllık garantiye üç yıl ekleyen ayrı bir hizmettir. Kurum hem uzun garanti hem yerinde müdahale istiyorsa iki kapsamın da teklif üzerinde açıkça yer aldığını kontrol etmelidir.

81 il ve 105 servis noktası kurumlara ne sağlar?

81 ilde kurumsal yerinde servis ve toplam 105 servis noktası, farklı şehirlerde cihaz kullanan şirketlerin ortak bir destek modeli kurmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte her servis noktasında 1 Saatte Servis sunulmaz; hızlı servis yalnızca sekiz şehirdeki sekiz noktada geçerlidir. Lokasyon ve hizmet seviyesi kurum sözleşmesinde ayrıca eşleştirilmelidir.

Kurumsal servis paketinde yedek parça neden önemlidir?

Yerinde müdahalenin verimli olması için yalnızca teknisyenin adrese ulaşması yeterli değildir; doğru parçanın cihaz modeli ve seri numarasıyla eşleştirilmesi gerekir. Yaygın parça bulunurluğu onarım süresini kısaltmaya katkı sağlayabilir. Kurumlar uzun kullanım döneminde parça kapsamını, tedarik koşullarını ve hangi bileşenlerin garanti kapsamında olduğunu sözleşmede doğrulamalıdır.