(MacRumors)
APPLE'IN YENİ ÜRÜNLERİNDE HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?
Apple'ın etkinlikte tanıtması beklenen ürünler arasında iPhone 18 Pro serisinden ilk katlanabilir iPhone'a, Apple Watch modellerinden AirPods 5'e kadar birçok cihaz bulunuyor. Söylentilerde öne çıkan özellikler ise şöyle:
İPHONE 18 PRO VE İPHONE 18 PRO MAX
Yeni seride iki model öne çıkıyor:
iPhone 18 Pro: 6.3 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık. 4056–4288 mAh batarya kapasitesi.
iPhone 18 Pro Max: 6.9 inç OLED ekran, daha büyük batarya (5391–5567 mAh), değişken diyaframlı periskop telefoto kamera ile profesyonel çekimlere odaklanıyor.
Her iki modelde de A20 Pro işlemci (2nm), yeni Apple C2 modem, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği bulunuyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sistem, LiDAR tarayıcı ve ProRes RAW desteği dikkat çekiyor. Bununla birlikte batarya gücünde de ciddi bir artış göstereceği açıklandı.
A20 Pro Çip: Apple'ın yeni A20 Pro işlemcisi, 2 nanometre teknolojisiyle sektörde önemli bir adım atıyor. CPU ve GPU tarafında yüzde 25'e varan performans artışı, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrü ve gelişmiş Neural Engine sayesinde yapay zeka görevlerinde (fotoğraf düzenleme, metin önerileri, kişisel asistan işlevleri) belirgin iyileşmeler vadediliyor. Yeni modem ile 5G hızlarında yüzde 30'a varan artış da öne çıkan özellikler arasında.
Performans: CPU ve GPU tarafında yüzde 25'e varan hız artışı.
Enerji Verimliliği: Daha düşük güç tüketimiyle batarya ömrünü uzatıyor.
Yapay Zeka: Neural Engine, saniyede trilyonlarca işlem yaparak fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan fonksiyonlarını daha akıllı hale getiriyor.
Bağlantı: Yeni Apple C2 modem ile 5G hızlarında %30 artış, Wi-Fi 7 ve uydu iletişim desteği.
(MacRumors)
İPHONE DUO: APPLE'IN İLK KATLANABİLİR İPHONE'U
Etkinliğin en dikkat çeken ürünü olan iPhone Duo, Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişini temsil ediyor. Kitap gibi açılan tasarıma sahip cihaz, kapalıyken klasik iPhone formunu korurken açıldığında tablet boyutuna yaklaşan geniş bir ekran deneyimi sunuyor. 7,8 inç LTPO OLED iç ekran, 120 Hz ProMotion yenileme hızı ve düşük ekran kırışıklığıyla öne çıkan modelde, yaklaşık 5,4 inçlik dış ekran da tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Özel menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisiyle güçlendirilen cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.
iPhone Duo'da işletim sistemi de katlanabilir formata göre optimize edildi. Uygulamaların açık ve kapalı ekran arasında sorunsuz geçiş yapmasına imkan tanınırken, çoklu pencere desteği ve tablet benzeri kullanım özellikleri sunuluyor. Kamera tarafında yüksek çözünürlüklü sensörlere yer verilen cihazda, iç ve dış ekranda selfie ve görüntülü görüşme deneyimi geliştirildi. İnce ve hafif bir gövde için titanyum ve özel alaşımlar kullanılan iPhone Duo'da, katlanabilir yapıya rağmen tam gün kullanım hedefi ve hızlı şarj desteği de öne çıkan özellikler arasında yer aldı.
İŞTE ÖZELLİKLER
- iPhone Duo, 7.8 inç OLED iç ekran ve 5.3 inç kapak ekranıyla geliyor.
- Titanyum menteşe sistemi sayesinde kat izi görünmez hale getirildi.
- Güç tuşuna entegre Touch ID geri döndü, Face ID kaldırıldı.
- 12GB RAM, 256GB–1TB depolama seçenekleri ve 4.800–5.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.
- iOS 27'ye özel multitasking optimizasyonları: aynı anda iki uygulama çalıştırma, pencere yönetimi ve ekran bölme.
- Dış ekranı kullanırken 44 saate kadar video izleme imkanı sunan bir bataryaya da sahip.
(MacRumors)
IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX FİYATLARI
Apple'ın yeni iPhone 18 Pro modeli 137.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, iPhone 18 Pro Max modeli 149.999 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Pro Max modelinde depolama kapasitesi arttıkça fiyat da yükseliyor.
iPhone 18 Pro
- Başlangıç fiyatı: 137.999 TL
- Ekran: 6,3 inç
iPhone 18 Pro Max
- 6,9 inç ekran
- 256 GB: 149.999 TL
- 512 GB: 166.999 TL
- 1 TB: 200.999 TL
- 2 TB: 255.999 TL
APPLE WATCH SERİES 12 VE ULTRA 4 MODELİ
Etkinlikte sağlık ve spor odaklı yeni nesil saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri, gelişmiş sensörler, daha uzun batarya ömrü ve yeni yazılım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
iOS 27 İLE ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİ
- Apple, iOS 27 ile birlikte çocuk güvenlik sistemini tanıttı.
- Mesajlarda içerik uyarısı: Çocuklara gönderilen veya onların göndermeye çalıştığı uygunsuz görseller otomatik olarak bulanıklaştırılıyor.
- Ebeveyn kontrolü: Aile paylaşımı üzerinden ebeveynler, çocukların cihaz kullanımını daha detaylı şekilde yönetebiliyor.
- Güvenlik rehberi: Çocuklara çevrimiçi ortamda güvenli davranışlar konusunda yönlendirmeler sunuluyor.
- Yapay zeka destekli filtreleme: Görsel ve metin içerikleri cihaz üzerinde işlenerek gizlilik korunuyor.
- Sağlık araştırmalarına dayalı rehberlik: Ebeveynlere çocukların dijital alışkanlıkları konusunda uzman görüşlerine dayalı öneriler sunuluyor.
AİRPODS 5
Apple'ın yeni AirPods 5 modeli, hem tasarım hem de teknoloji açısından dikkat çekiyor:
- Yeni ses sürücüleri: Daha geniş frekans aralığı ve yüksek çözünürlüklü ses desteği.
- Uyarlanabilir gürültü engelleme: Ortama göre otomatik ayarlanan aktif gürültü engelleme.
- Uzun pil ömrü: Tek şarjla ANC (Aktif gürültü önleme) açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor.
- Sağlık sensörleri: Kalp ritmi ve kulak içi sıcaklık ölçümü.
- Bağlantı: Bluetooth 6E ve Apple'ın yeni N2 çipi ile daha stabil bağlantı.
- Yeni tasarım: Daha ergonomik kulak yapısı, dört farklı renk seçeneği.