Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone lansmanı bu akşam TSİ 20.00'de başladı. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği etkinlikte Apple yeni ürünleri ve yazılım tarafındaki yenilikleri görücüye çıkardı.

(PhoneArena)

APPLE'IN YENİ CEO'SU TERNUS SAHNEDE

Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi. Görevi 1 Eylül'de Tim Cook'tan devralan Apple Üst Yöneticisi (CEO) John Ternus, CEO olarak ilk kez sahneye çıktı.

Buradaki konuşmasında, "Akıllı bir kişisel merkezi sıfırdan tasarlıyor olsaydınız, bunu nasıl yapardınız?" diye soran Ternus, "Her şeyden önce, her zaman yanınızda olan, son derece kişisel ve en çok ihtiyaç duyulan anlarda akıllı çözümler sunabilen bir şey isterdiniz." dedi.

Ternus, insanların hayatında merkezi rol oynayan bir cihazın daha büyük bir ekrana sahip olmasının yeni imkanlar getirebileceğini söyledi.