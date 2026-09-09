Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için geri sayım sona eriyor. Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak lansmanda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone'unun da tanıtılması bekleniyor. Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de etkinlikte öne çıkacak ürünler arasında. Yazılım tarafında ise Apple Intelligence, yeni Siri özellikleri ve iOS 27'ye ilişkin önemli detayların paylaşılması bekleniyor.

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone lansmanı bu akşam gerçekleştirilecek. Etkinlik TSİ 20.00'de başlayacak. Teknoloji dünyasının yakından takip edeceği etkinlikte Apple'ın yeni ürünleri ve yazılım tarafındaki yenilikleri görücüye çıkarması bekleniyor.

(PhoneArena)

APPLE HANGİ IPHONE MODELLERİNİ TANITACAK

Bu yılki lansmanda iPhone ailesi açısından dikkat çeken bir değişiklik bekleniyor. Apple'ın standart iPhone 18 modelini bu etkinlikte tanıtmaması, bunun yerine iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine odaklanması bekleniyor.

İLK KATLANABİLİR IPHONE MODELİ DE GELİYOR

Lansmanın en fazla merak edilen ürünlerinden biri ise Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olacak. Şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı belirtilen modelin etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Şimdilik iPhone Duo adıyla anılan cihazın, katlanabilir OLED panele sahip olması ve kullanıcılara çift ekran deneyimi sunması bekleniyor.