Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone
Apple’ın iPhone 18 Pro etkinliği için geri sayım başladı. TSİ 20.00’de başlayacak lansmanda iPhone 18 Pro ve Pro Max’in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone’u iPhone Duo’nun da sahneye çıkması bekleniyor. Yeni Apple Watch modelleri ve AirPods 5 de tanıtılacak.
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için geri sayım sona eriyor. Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak lansmanda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone'unun da tanıtılması bekleniyor. Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de etkinlikte öne çıkacak ürünler arasında. Yazılım tarafında ise Apple Intelligence, yeni Siri özellikleri ve iOS 27'ye ilişkin önemli detayların paylaşılması bekleniyor.
APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone lansmanı bu akşam gerçekleştirilecek. Etkinlik TSİ 20.00'de başlayacak. Teknoloji dünyasının yakından takip edeceği etkinlikte Apple'ın yeni ürünleri ve yazılım tarafındaki yenilikleri görücüye çıkarması bekleniyor.
Lansman, şirketin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlik saatinde Apple'ın YouTube kanalındaki yayın üzerinden gelişmeler takip edilebilecek.
APPLE HANGİ IPHONE MODELLERİNİ TANITACAK
Bu yılki lansmanda iPhone ailesi açısından dikkat çeken bir değişiklik bekleniyor. Apple'ın standart iPhone 18 modelini bu etkinlikte tanıtmaması, bunun yerine iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine odaklanması bekleniyor.
İLK KATLANABİLİR IPHONE MODELİ DE GELİYOR
Lansmanın en fazla merak edilen ürünlerinden biri ise Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olacak. Şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı belirtilen modelin etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Şimdilik iPhone Duo adıyla anılan cihazın, katlanabilir OLED panele sahip olması ve kullanıcılara çift ekran deneyimi sunması bekleniyor.