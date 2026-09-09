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Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone

Apple’ın iPhone 18 Pro etkinliği için geri sayım başladı. TSİ 20.00’de başlayacak lansmanda iPhone 18 Pro ve Pro Max’in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone’u iPhone Duo’nun da sahneye çıkması bekleniyor. Yeni Apple Watch modelleri ve AirPods 5 de tanıtılacak.

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için geri sayım sona eriyor. Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak lansmanda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone'unun da tanıtılması bekleniyor. Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de etkinlikte öne çıkacak ürünler arasında. Yazılım tarafında ise Apple Intelligence, yeni Siri özellikleri ve iOS 27'ye ilişkin önemli detayların paylaşılması bekleniyor.

Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone - 1

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone lansmanı bu akşam gerçekleştirilecek. Etkinlik TSİ 20.00'de başlayacak. Teknoloji dünyasının yakından takip edeceği etkinlikte Apple'ın yeni ürünleri ve yazılım tarafındaki yenilikleri görücüye çıkarması bekleniyor.

Lansman, şirketin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlik saatinde Apple'ın YouTube kanalındaki yayın üzerinden gelişmeler takip edilebilecek.

(PhoneArena)(PhoneArena)

APPLE HANGİ IPHONE MODELLERİNİ TANITACAK

Bu yılki lansmanda iPhone ailesi açısından dikkat çeken bir değişiklik bekleniyor. Apple'ın standart iPhone 18 modelini bu etkinlikte tanıtmaması, bunun yerine iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine odaklanması bekleniyor.

İLK KATLANABİLİR IPHONE MODELİ DE GELİYOR

Lansmanın en fazla merak edilen ürünlerinden biri ise Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olacak. Şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı belirtilen modelin etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Şimdilik iPhone Duo adıyla anılan cihazın, katlanabilir OLED panele sahip olması ve kullanıcılara çift ekran deneyimi sunması bekleniyor.

(MacRumors)(MacRumors)

ETKİNLİKTE HANGİ ÜRÜNLER TANITILACAK?

Apple'ın lansmanda iPhone'ların yanı sıra giyilebilir teknoloji ve ses ürünlerini de yenilemesi bekleniyor. Öne çıkan ürünler ve yenilikler şöyle:

  • iPhone 18 Pro: A20 Pro çip, gelişmiş periskop telefoto lens ve yüksek verimli pil mimarisi.
  • iPhone 18 Pro Max: A20 Pro çip, gelişmiş kamera sistemi ve daha verimli pil mimarisi.
  • Katlanabilir iPhone / iPhone Duo: Katlanabilir OLED panel ve çift ekran deneyimi.
  • Apple Watch Series 12: Yenilenen sensörler ve yeni özellikler.
  • Apple Watch Ultra 4: Zorlu koşullara yönelik geliştirmeler.
  • AirPods 5: Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özellikleri.
  • Apple Intelligence: Yeni yapay zeka özellikleri ve entegrasyonlar.
  • Siri AI: Daha gelişmiş yapay zeka destekli Siri özellikleri.
  • iOS 27: Yeni işletim sisteminin resmî çıkış takvimine ilişkin bilgiler.

(MacRumors)(MacRumors)

APPLE'IN YENİ ÜRÜNLERİNDE HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

Apple'ın etkinlikte tanıtması beklenen ürünler arasında iPhone 18 Pro serisinden ilk katlanabilir iPhone'a, Apple Watch modellerinden AirPods 5'e kadar birçok cihaz bulunuyor. Söylentilerde öne çıkan özellikler ise şöyle:

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max

Yeni Pro modellerinin tasarım açısından iPhone 17 Pro ailesini takip etmesi bekleniyor. Alüminyum ve cam arka yüzeyin ise daha düzgün bir görünüme kavuşacağı iddia ediliyor.

  • A20 Pro çipi: TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle geliştirdiği işlemcinin kullanılması bekleniyor.
  • Ekran: Daha verimli LTPO+ ekranlar gündemde.
  • Dinamik Ada: Face ID bileşenlerinin bir bölümünün ekran altına taşınmasıyla daha küçük bir Dynamic Island tasarımı gelebilir.
  • Bellek ve depolama: 12 GB RAM ve 256 GB başlangıç depolama alanı iddia ediliyor.
  • Kamera: Değişken diyaframlı ana kamera ile ışık ve arka plan bulanıklığı üzerinde daha fazla kontrol sağlanabilir. Bu özelliğin yalnızca Pro Max modelinde bulunabileceği de öne sürülüyor.
  • Görüntü sensörü: Kamera performansını geliştirmek amacıyla Samsung üretimi bir sensör kullanılabileceği konuşuluyor.
  • Kamera Kontrol: Basınç algılama korunurken kapasitif katmanın kaldırıldığı daha sade bir düğme tasarımı bekleniyor.
  • Pil: Pro Max'in daha büyük bataryaya sahip olacağı ve bunun cihazı biraz daha kalın ve ağır hale getirebileceği belirtiliyor.
  • Modem: Apple'ın C2 modemini kullanması bekleniyor. ABD modellerinde mmWave için Qualcomm modemlerin kullanılmaya devam edebileceği iddia ediliyor.
  • Renkler: Koyu Kiraz, Açık Mavi ve Gümüş en çok konuşulan seçenekler. Siyah rengin de sunulabileceğini öne süren iddialar bulunuyor.

Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone - 2

iPhone Duo: Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı belirtilen katlanabilir iPhone, lansmanın en büyük sürprizi olabilir. Ürünün adı konusunda iPhone Duo, iPhone Fold ve iPhone Ultra seçenekleri gündemde.

  • Tasarım: Kitap gibi açılan bir yapı ve yaklaşık 5,5 inç dış ekran ile 7,8 inç iç ekran bekleniyor.
  • Kalınlık: Telefon açıldığında gövde kalınlığının yaklaşık 4,5 mm olabileceği iddia ediliyor.
  • Menteşe: Sıvı metal menteşe kullanılabileceği ve ekran kıvrımının oldukça az belirgin olacağı belirtiliyor.
  • Biyometrik güvenlik: Face ID yerine yan düğmeye entegre Touch ID tercih edilebilir.
  • Kamera: Geniş ve ultra geniş açılı arka kameraların yanında iki ekranda da selfie kameraları bulunabilir.
  • Performans: A20 Pro çip ve 12 GB RAM kullanılması bekleniyor.
  • Şarj: MagSafe desteği iddialar arasında.
  • Çoklu görev: Büyük iç ekran sayesinde uygulamaların yan yana çalıştırılabildiği iPad benzeri bir kullanım sunulabilir.
  • Renkler: Gümüş/beyaz ve koyu çivit mavisi tonları konuşuluyor.

Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone - 3

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12'nin mevcut tasarım çizgisini koruması bekleniyor. Yeniliklerin daha çok performans ve sağlık özelliklerinde olması öngörülüyor.

  • İşlemci: Daha hızlı S12 çipi.
  • Sağlık: Sağlık ve fitness takibinde yeni ölçümler ve geliştirmeler bekleniyor.
  • Seramik kasa: Seramik seçeneğinin geri dönme ihtimali bulunuyor. Beyaz ve koyu gri modellerin test edildiği iddia ediliyor.
  • Kalp takibi: Gün boyunca sürekli kalp atışı takibi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.
  • Yeni uygulama: "Hazırlık" isimli yeni bir uygulamanın gelebileceği konuşuluyor.

Apple Watch Ultra 4

Ultra 4'ün tasarım açısından Ultra 3'e yakın olması bekleniyor. Apple'ın bu modelde de donanımdan çok performans ve kullanım özelliklerine odaklanacağı iddia ediliyor.

  • İşlemci: Daha hızlı S12 çipi.
  • Sağlık ve fitness: Yeni takip özellikleri ve geliştirilmiş ölçümler bekleniyor.
  • Kalp atışı: Sürekli kalp atış verisi özelliğinin sunulabileceği belirtiliyor.
  • Uydu özellikleri: Apple Haritalar ve Mesajlar'daki uydu özelliklerinin genişletilmesi gündemde.
  • Mesajlaşma: Uydu bağlantısı üzerinden fotoğraf paylaşımının mümkün hale gelebileceği iddia ediliyor.

Apple’dan iPhone 18 Pro sürprizi! 12 GB RAM, A20 Pro çipi ve ilk katlanabilir iPhone - 4

AirPods 5 ve iOS 27

Apple'ın etkinlikte AirPods 5'i de tanıtması bekleniyor. Yeni kulaklığın özellikle gürültülü ortamlardaki kullanım deneyimini geliştirmesi amaçlanabilir.

  • AirPods 5: Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bekleniyor.
  • iOS 27: Yeni işletim sisteminin çıkış takviminin açıklanması bekleniyor.
  • Apple Intelligence: Yapay zeka özelliklerinin yeni ürünlerle birlikte daha kapsamlı hale gelmesi gündemde.
  • Siri AI: Yenilenen Siri deneyiminin özellikleri ve kullanım alanları etkinlikte netleşebilir.

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