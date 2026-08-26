Sosyal medyada hızla yayılan sahte videoda, Nawrocki'nin ağzından yatırım platformuna kayıt olan internet kullanıcılarına birkaç saat içinde 4 bin zloti (929 euro) kazanacakları yönünde vaatlerde bulunuldu.

Polonya'da dolandırıcılar, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yapay zekayla oluşturulan sahte görüntülerini kullanarak Facebook'ta yüksek kazanç vaat eden bir yatırım platformunun reklamını yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki (AA)

Cumhurbaşkanının görüntülerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılması ülkede sosyal medya platformlarına yönelik tepkilere neden oldu.

POLONYA'DAN META'YA SUÇLAMA

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı dolandırıcılık amaçlı reklamları yayınlamak ve bu reklamlardan gelir elde etmekle suçladı.

Gawkowski, "Birileri, başka bir insanın görüntüsünü dolandırıcılık için kullanıyor. Meta, bu reklamı yayınlıyor ve bundan gelir elde ediyor. Bunu yaparken de sorumluluğu, kimliği belirsiz bir reklam yayıncısının üstüne atıyor." dedi.

Bakan, konunun yalnızca tek bir kişiyle küresel bir şirket arasındaki anlaşmazlıktan ibaret olmadığını vurguladı.

"MİLYONLARCA POLONYALININ GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSU"

Gawkowski, sahte videolar ve sahte yatırım reklamları nedeniyle insanların birikimlerini kaybedebileceğini belirterek Meta'nın bu tür içeriklerle mücadele edebilecek imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Gawkowski, "Dolandırıcılık amaçlı reklamlar, sahte videolar ve sahte yatırımlar nedeniyle birikimlerini kaybedebilecek milyonlarca Polonyalının güvenliği söz konusu." ifadelerini kullandı.

Meta'nın bu tür içerikleri etkili şekilde durdurabilecek finansal kaynaklara, teknolojiye ve imkanlara sahip olduğunu belirten Gawkowski, şirketin daha etkin önlem alması gerektiğini savundu.

SAHTE GÖRÜNTÜLERDE İKİNCİ VAKA

Polonya basınında yer alan haberlere göre Gawkowski, geçtiğimiz hafta da tanınmış Polonyalı iş insanı Rafal Brzoska'nın sahte görüntülerinin dolandırıcılık amaçlı reklamlarda kullanılmasının ardından Meta'dan Facebook ve Instagram'da yayımlanan reklamlarla ilgili ayrıntılı veri talep etmişti.

Gawkowski ayrıca Meta'dan, Brzoska'nın görüntüsünün kullanıldığı dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı hangi adımların atılacağını açıklamasını istemişti.

Brzoska da Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin görüntülerinin kullanıldığı yeni sahte reklama ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Brzoska, paylaşımında "Yeni bir gün ve yeni bir dolandırıcılık. Üstelik bu kez başrolde Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki var ve bu içerik, Meta tarafından hiçbir çekince gösterilmeden servis ediliyor." ifadelerini kullandı.

Meta yöneticileri Robert Bednarski, Jakub Turowski, Tomasz Parfjanowicz ve Ewa Tuman'ın ise bu konuda herhangi bir şey yapamayacaklarını söylediğini öne sürdü.

POLONYA'DAN META'YA AVRUPA KOMİSYONU RESTİ

Polonya Dijital İşler Bakan Yardımcısı Dariusz Standerski, cuma günü yaptığı açıklamada Meta'nın bakanlığa yanıt vermemesi halinde ülkesinin Avrupa Komisyonuna mektup göndererek ABD merkezli şirkete karşı hukuki işlem başlatılması çağrısında bulunacağını söyledi.

Böylece sahte yapay zeka içerikleri üzerinden yürütülen dolandırıcılık tartışması, Polonya ile Meta arasında daha geniş kapsamlı bir hukuki sürece dönüşme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

META: SAHTE PAYLAŞIMLARI KALDIRIYORUZ

Meta sözcüsü ise daha önce yaptığı açıklamada, şirketin haberdar olduğu sahte paylaşımları platformlardan kaldırdığını ve dolandırıcılarla mücadele kapsamında yerel makamlarla işbirliği yaptığını belirtmişti.

Polonya'da yaşanan son olay, yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte görüntülerin sosyal medya platformlarında dolandırıcılık amaçlı reklamlar için kullanılmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.