Türkiye uluslararası uzay iş birliği programına katıldı

Türkiye, barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarında uluslararası iş birliği yapılmasını öngören Artemis Anlaşmaları'na imza atarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor" dedi.

Washington'daki ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) genel merkezinde düzenlenen imza törenine Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç katılırken ABD'yi NASA Direktörü Jared Isaacman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Uzay ve Çevreden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Connor Tomlinson temsil etti. Bakan Kacır, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarına işaret ederek bu alanlarda ABD ile son dönemde ivmelenen iş birliğine dikkati çekti. Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atan 71. ülke olduğunu belirten Kacır, "Türkiye, uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor. Amacımız, uzayda sürdürülebilir bir görünürlüğe sahip olmak ve tüm insanlığın yararı için uzayın barışçıl kullanımı konusunda adımlar atmaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne bizzat katılmasının her iki ülkenin uzay projelerinde iş birliği yapma planlarını güçlendirdiğini söyleyen Kacır, Türkiye'nin bu alanda çok güçlü planlamalar içinde olduğunu dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin uzay alanında son dönemde yaptığı atılımlara işaret eden Kacır, uzay uydusu teknolojilerinden Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ve dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e kadar atılan adımları anlattı.

"TÜRKİYE, ORTAYA CESUR BİR VİZYON KOYUYOR"

NASA Direktörü Isaacman da Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki bağların güçlendiğinin altını çizdi. "Bugün önemli bir dönüm noktasıdır. Bu alanda Türkiye, ortaya cesur bir vizyon koyuyor." diyen Isaacman, ABD ile Türkiye'nin "astronotlarını Ay'ın yüzeyine gönderme vizyonunu" paylaştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından Tomlinson da Ankara'nın Artemis Anlaşmaları'na katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek uzay çalışmaları alanında iki ülke arasında bundan sonra iş birliğinin artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Konuşmaların ardından Artemis Anlaşmaları'na imza atan Bakan Kacır, "Hayırlı olsun." diyerek anlaşmaya katılma konusundaki iyi dileğini ifade etti.

BAKAN KACIR, TÜRKİYE'NİN AY ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İmza töreninin ardından töreni takip eden Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na katılmasının son yıllardaki uzay atılımının sadece bir halkası olduğunu belirtti. Kacır, 2027'nin ilk aylarında hibrit motora sahip bir uzay aracını Ay'a göndermeyi planladıklarını ifade ederek "Bu vesileyle hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız hem de Ay'a erişen ülkeler arasındaki yerimizi alacağız." diye konuştu. Türkiye'nin Somali'de bir uzay limanının inşasına başladığını dile getiren Kacır, bu uzay limanının Türkiye'nin uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almasını sağlayacağını ve uzay çalışmalarında daha bağımsız adımlar atabilmesini mümkün kılacağını söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin son yıllarda insanlı uzay araştırmaları konusunda da önemli adımlar attığını belirterek "Dolayısıyla Türkiye'nin Millî Uzay Programı hedeflerine ulaşması için çok yönlü bir şekilde gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı. "Dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlikle, adeta bir dip dalgayla Türkiye, havacılık ve uzay teknolojileri alanında muazzam bir dönüşüm gerçekleştiriyor." diyen Kacır, bu konuda Türkiye'de yüksek bir farkındalık oluştuğunu kaydetti. Artemis Anlaşmaları'na katılım konusunda uluslararası iş birliklerine işaret eden Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artemis Anlaşmaları kapsamında özellikle Ay, Mars ve derin uzay alanında ülkelerin yürüttüğü çalışmalarda şeffaflık, veri paylaşımı ve birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin benimsenmesi, bu alanda yürütülen çalışmalarda ülkelerin uyum içinde hareket etmesi konusunda iyi niyet çerçevesinde bir yaklaşım ortaya konuluyor. Türkiye olarak 2027 yılında gerçekleştirmeye hazırlandığımız Ay misyonu çerçevesinde Artemis Anlaşmaları'na imza atmayı ve uluslararası iş birliğini bu anlamda daha ileri bir düzeye taşıyabilecek bir zemin oluşturmayı önemsiyoruz."

NASA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve bu alanda refahın artırılması konusunda taahhütte bulunan diğer ülkelere katıldığı belirtilen paylaşımda, "Artemis Anlaşmaları'na hoş geldin, Türkiye." ifadesi kullanıldı.

ARTEMİS ANLAŞMALARI

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşmaları, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor. Artemis Anlaşmaları ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor. ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulmasını ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılmasını hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor. 13 Ekim 2020'de ABD ile birlikte Kanada, Japonya, Avustralya, İtalya, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri, Artemis Anlaşmaları'na imza atan ilk ülkeler olmuştu.