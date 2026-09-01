Türk savunma sanayisinde tarihi yükseliş! 5 şirket dünya devleri arasına girdi
Türk savunma sanayisi, küresel yarışta yükselişini sürdürdü. Defense News Top 100 listesine 5 Türk şirketi girdi. ASELSAN ilk 40’a çıkarken ARCA Savunma listeye 53’üncü sıradan adım attı. 5 şirketin toplam savunma geliri ise 14,9 milyar dolara ulaştı.
Türk savunma sanayisi, dünya devlerinin yarıştığı listede ağırlığını bir kez daha gösterdi. Defense News tarafından hazırlanan Top 100 sıralamasında Türkiye'den 5 şirket yer alırken, özellikle ASELSAN'ın ilk 40'a yükselmesi ve ARCA Savunma'nın listeye yaptığı güçlü giriş dikkat çekti.
TÜRK ŞİRKETLERİNİN KÜRESEL YÜKSELİŞİ
Dünya savunma sanayisinin önde gelen şirketlerini bir araya getiren Defense News Top 100 listesinde Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Bir önceki yılın savunma satışları esas alınarak hazırlanan 2026 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı.
ASELSAN, Türk şirketleri arasındaki liderliğini korurken küresel sıralamada da önemli bir basamak daha çıktı. Şirket, geçen yıl 43'üncü sırada bulunurken bu yıl 40'ıncı sıraya yükseldi. Türkiye açısından listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise ARCA Savunma oldu. Şirket, Defense News Top 100'e ilk kez girerek 53'üncü sırada kendine yer buldu.
5 TÜRK ŞİRKETİ 14,9 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA GELİRİ ELDE ETTİ
Listede yer alan Türk şirketlerinin 2025 yılı savunma gelirleri, sektörün ulaştığı büyüklüğü de ortaya koydu.
Bu 5 şirketin 2025 yılındaki toplam savunma geliri yaklaşık 14,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Türk savunma şirketlerinin küresel pazardaki ağırlığı bir kez daha ortaya çıktı.