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Türk savunma sanayisinde tarihi yükseliş! 5 şirket dünya devleri arasına girdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk savunma sanayisinde tarihi yükseliş! 5 şirket dünya devleri arasına girdi

Türk savunma sanayisi, küresel yarışta yükselişini sürdürdü. Defense News Top 100 listesine 5 Türk şirketi girdi. ASELSAN ilk 40’a çıkarken ARCA Savunma listeye 53’üncü sıradan adım attı. 5 şirketin toplam savunma geliri ise 14,9 milyar dolara ulaştı.

Türk savunma sanayisi, dünya devlerinin yarıştığı listede ağırlığını bir kez daha gösterdi. Defense News tarafından hazırlanan Top 100 sıralamasında Türkiye'den 5 şirket yer alırken, özellikle ASELSAN'ın ilk 40'a yükselmesi ve ARCA Savunma'nın listeye yaptığı güçlü giriş dikkat çekti.

Türk savunma şirketlerinin gelirleri 2025 yılında artış gösterdi. (A Haber Grafik Ekibi)Türk savunma şirketlerinin gelirleri 2025 yılında artış gösterdi. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

Dünya savunma sanayisinin önde gelen şirketlerini bir araya getiren Defense News Top 100 listesinde Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Bir önceki yılın savunma satışları esas alınarak hazırlanan 2026 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı.

ASELSAN, Türk şirketleri arasındaki liderliğini korurken küresel sıralamada da önemli bir basamak daha çıktı. Şirket, geçen yıl 43'üncü sırada bulunurken bu yıl 40'ıncı sıraya yükseldi. Türkiye açısından listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise ARCA Savunma oldu. Şirket, Defense News Top 100'e ilk kez girerek 53'üncü sırada kendine yer buldu.

Defense News Top 100 listesinde Türkiye'den 5 şirket yer aldı.Defense News Top 100 listesinde Türkiye'den 5 şirket yer aldı.

5 TÜRK ŞİRKETİ 14,9 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA GELİRİ ELDE ETTİ

Listede yer alan Türk şirketlerinin 2025 yılı savunma gelirleri, sektörün ulaştığı büyüklüğü de ortaya koydu.

Şirket
2024 savunma geliri
2025 savunma geliri
2026 sıralaması
ASELSAN
3,54 milyar $
4,46 milyar $
40
TUSAŞ
3,15 milyar $
3,65 milyar $
48
ARCA Savunma
653,2 milyon $
3,00 milyar $
53
ROKETSAN
2,00 milyar $
2,37 milyar $
64
MKE
1,21 milyar $
1,42 milyar $
81

Bu 5 şirketin 2025 yılındaki toplam savunma geliri yaklaşık 14,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece Türk savunma şirketlerinin küresel pazardaki ağırlığı bir kez daha ortaya çıktı.

ASELSAN, küresel savunma şirketleri sıralamasında ilk 40'a girdi.ASELSAN, küresel savunma şirketleri sıralamasında ilk 40'a girdi.

ASELSAN İLK 40'DA YÜKSELDİ

ASELSAN'ın savunma gelirindeki artış, şirketin küresel sıralamadaki yükselişine de yansıdı. Şirketin savunma geliri 2024'te 3 milyar 541,7 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam 2025'te 4 milyar 463,9 milyon dolara çıktı. Böylece ASELSAN'ın savunma

Bu sonuçla ASELSAN, Defense News Top 100 listesinde ilk 40 şirket arasına girmeyi başardı. Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki en üst sıradaki temsilcisi olma konumunu da sürdürdü.geliri bir yılda yaklaşık yüzde 26 arttı.

ARCA Savunma, listeye ilk kez 53'üncü sıradan giriş yaptı.ARCA Savunma, listeye ilk kez 53'üncü sıradan giriş yaptı.

ARCA SAVUNMA'DAN DİKKAT ÇEKEN İLK LİSTE

Listenin Türkiye açısından en çarpıcı sonuçlarından biri ARCA Savunma'nın performansı oldu. ARCA, ilk kez Defense News Top 100 listesine girerek 53'üncü sırada yer aldı. Şirketin 2024'te 653,2 milyon dolar olan savunma geliri, 2025'te 3 milyar 4 milyon dolara yükseldi.

Bu artış, ARCA'nın savunma gelirinin bir yıl içinde yaklaşık 4,6 katına çıkması anlamına geliyor. Şirketin listeye doğrudan 53'üncü sıradan girmesi de Türk savunma sektöründeki büyümenin dikkat çeken göstergelerinden biri oldu.

ROKETSAN, küresel sıralamada 71'inci basamaktan 64'üncü sıraya yükseldi.ROKETSAN, küresel sıralamada 71'inci basamaktan 64'üncü sıraya yükseldi.

ROKETSAN 7 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

ROKETSAN da küresel sıralamada önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket, 2024 listesinde 71'inci sıradayken 2026 listesinde 64'üncü basamağa çıktı.

ROKETSAN'ın 2024'te 2 milyar 4,6 milyon dolar olan savunma geliri, 2025'te 2 milyar 368,8 milyon dolara ulaştı. Böylece şirketin savunma gelirinde yaklaşık yüzde 18'lik artış gerçekleşti.

TUSAŞ'ın 2025 savunma geliri 3,65 milyar dolar olarak hesaplandı.TUSAŞ'ın 2025 savunma geliri 3,65 milyar dolar olarak hesaplandı.

TUSAŞ VE MKE'DE BİRER SIRA DEĞİŞTİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2025 yılında 3 milyar 646,4 milyon dolarlık savunma geliri elde etti. Şirketin geliri 2024'te 3 milyar 151 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece TUSAŞ'ın savunma gelirinde yaklaşık yüzde 16 artış yaşandı. TUSAŞ, bir önceki listede 47'nci sıradayken bu yıl 48'inci sırada yer aldı.

MKE'nin savunma geliri ise 2024'teki 1 milyar 209,3 milyon dolardan 2025'te 1 milyar 421,4 milyon dolara yükseldi. Şirket böylece yaklaşık yüzde 18'lik gelir artışı sağladı. MKE'nin sıralaması da 80'inci basamaktan 81'inci sıraya geriledi.

Listenin zirvesinde 72,1 milyar dolarlık gelirle Lockheed Martin yer aldı.Listenin zirvesinde 72,1 milyar dolarlık gelirle Lockheed Martin yer aldı.

SAVUNMA DEVLERİNİN DE GELİRLERİ ARTTI

Defense News Top 100 sonuçları yalnızca Türkiye'deki şirketlerin performansını değil, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de gösterdi. Listenin zirvesinde Lockheed Martin yer aldı. Şirket, 2025 yılında 72,1 milyar dolarlık savunma geliriyle ilk sıradaki konumunu korudu.

Listenin ilk 5 basamağındaki şirketler şöyle sıralandı:

  1. Lockheed Martin: 72,1 milyar dolar
  2. RTX: 46 milyar dolar
  3. General Dynamics: 39,4 milyar dolar
  4. Northrop Grumman: 37 milyar dolar
  5. BAE Systems: 36 milyar dolar

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