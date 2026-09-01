Türk savunma sanayisinde tarihi yükseliş! 5 şirket dünya devleri arasına girdi

ASELSAN, küresel savunma şirketleri sıralamasında ilk 40'a girdi.

ASELSAN İLK 40'DA YÜKSELDİ

ASELSAN'ın savunma gelirindeki artış, şirketin küresel sıralamadaki yükselişine de yansıdı. Şirketin savunma geliri 2024'te 3 milyar 541,7 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam 2025'te 4 milyar 463,9 milyon dolara çıktı. Böylece ASELSAN'ın savunma

Bu sonuçla ASELSAN, Defense News Top 100 listesinde ilk 40 şirket arasına girmeyi başardı. Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki en üst sıradaki temsilcisi olma konumunu da sürdürdü.geliri bir yılda yaklaşık yüzde 26 arttı.