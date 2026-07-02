Meta'dan düşünceleri yazıya döken yeni teknoloji: Brain2Qwerty v2 tanıtıldı!

Yeni sistem, MEG teknolojisiyle beyin sinyallerini analiz ediyor. (Fotoğraf: A Haber)

DOĞRULUK ORANINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Meta'nın paylaştığı sonuçlara göre Brain2Qwerty v2, katılımcılar genelinde ortalama yüzde 61 kelime doğruluğu elde etti. En başarılı katılımcıda ise bu oran yüzde 78'e ulaştı. Test sonuçlarından öne çıkan veriler şöyle:

Ölçüt Sonuç Katılımcı sayısı 9 Eğitim verisi Yaklaşık 22 bin cümle Ortalama kelime doğruluğu %61 En yüksek doğruluk oranı %78 Cümle performansı Cümlelerin yarısından fazlası en fazla bir kelime hatasıyla çözümlendi

Meta ayrıca, önceki invaziv olmayan yöntemlerin yaklaşık yüzde 8 kelime doğruluğunda kaldığını, yeni sistemin ise bu seviyenin çok üzerine çıktığını belirtti.