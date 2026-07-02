Meta'dan düşünceleri yazıya döken yeni teknoloji: Brain2Qwerty v2 tanıtıldı!
Meta'nın geliştirdiği Brain2Qwerty v2, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan beyin sinyallerini gerçek zamanlı olarak metne dönüştürebiliyor. Nature Neuroscience'da yayımlanan araştırma, yüzde 78'e ulaşan doğruluk oranıyla beyin-bilgisayar ara yüzlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Beyin-bilgisayar arayüzleri alanında dikkat çeken bir gelişmeye imza atan Meta, beyin sinyallerini gerçek zamanlı olarak yazılı metne çevirebilen yeni sistemi Brain2Qwerty v2'yi duyurdu. Cerrahi implant gerektirmeden çalışan teknoloji, ulaştığı doğruluk oranıyla invaziv olmayan beyin sinyali çözümleme yöntemlerinde önemli bir eşiğin aşılabileceğini gösterdi.
BEYİN SİNYALLERİNİ DOĞRUDAN METNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Meta'nın geliştirdiği Brain2Qwerty v2, beyin aktivitesi sırasında oluşan manyetik alanları ölçen manyetoensefalografi (MEG) teknolojisini kullanıyor. Sistem, kullanıcıların yazı yazarken oluşan sinirsel sinyallerini analiz ederek bunları gerçek zamanlı metne dönüştürüyor.
Araştırmada herhangi bir beyin implantı ya da cerrahi müdahale kullanılmaması, teknolojiyi benzer çalışmalardan ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
YAKLAŞIK 22 BİN CÜMLEYLE EĞİTİLDİ
Araştırma kapsamında dokuz gönüllü katılımcının her biri yaklaşık 10 saat boyunca MEG cihazı takarak yazı yazdı. Bu süreçte elde edilen yaklaşık 22 bin cümlelik sinirsel veri, uçtan uca çalışan derin öğrenme modeliyle işlendi.
Araştırmacılar, geleneksel yöntemlerde kullanılan elle tasarlanmış sinyal işleme adımları yerine ham beyin verisini doğrudan analiz eden yapay zeka modellerinden yararlandı. Büyük dil modelleri de sinirsel veriler ile anlamlı dil yapıları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla sisteme entegre edildi.