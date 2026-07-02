Meta Ray-Ban’e yeni rakip: Samsung Galaxy Glasses tasarımı ilk kez görüntülendi

Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesine ilişkin en kapsamlı sızıntılardan biri ortaya çıktı. Galaxy Glasses Manager adlı uygulamaya ait görüntüler hem cihazın tasarımına hem de sunacağı özelliklere ışık tuttu. Sızıntılar, Samsung'un akıllı gözlüklerini güçlü bir ekosistemin parçası olarak konumlandıracağını gösteriyor.

Uygulamanın dikkat çeken işlevlerinden biri de gözlüklerle çekilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak Galaxy telefonlara aktarılabilmesi olacak.

SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Glasses Manager uygulaması, akıllı gözlüklerin telefonla eşleştirilmesini ve tüm temel ayarlarının tek noktadan yönetilmesini sağlayacak. Kullanıcılar uygulama üzerinden yazılım güncellemelerini yükleyebilecek, cihaz ayarlarını değiştirebilecek ve farklı özellikleri açıp kapatabilecek.

Galaxy Glasses Manager ile tüm ayarlar tek uygulamada yönetilecek. (Fotoğraf: Mobilissimo.ro)

Akıllı gözlükler Galaxy ekosistemiyle entegre çalışacak. (Fotoğraf: Mobilissimo.ro)

İLK GÖRÜNTÜLER KILIFIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan ekran görüntülerinde yalnızca akıllı gözlükler değil, aynı zamanda şarj ve taşıma için kullanılacak kılıf da yer aldı. Görsellerde görülen modelin, Samsung'un daha önce iş birliği sinyali verdiği Warby Parker ile geliştirilen versiyon olduğu belirtiliyor.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ürün üzerinde Samsung logosunun yer almaması oldu.

GALAXY EKOSİSTEMİYLE GÜÇLÜ ENTEGRASYON

Sızıntılar, Samsung'un yeni cihazını yalnızca bir akıllı gözlük olarak değil, Galaxy ekosisteminin yeni halkası olarak hazırladığını gösteriyor. Kullanıcıların faydalanabileceği öne çıkan özellikler şöyle sıralanıyor: