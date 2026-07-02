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Meta Ray-Ban’e yeni rakip: Samsung Galaxy Glasses tasarımı ilk kez görüntülendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meta Ray-Ban’e yeni rakip: Samsung Galaxy Glasses tasarımı ilk kez görüntülendi

Samsung’un akıllı gözlük projesi, sızdırılan Galaxy Glasses Manager uygulamasıyla ilk kez bu kadar net ortaya çıktı. Fotoğraf ve video aktarımından Galaxy Ring ile jest kontrolüne kadar birçok ayrıntı gün yüzüne çıktı. Gözler şimdi olası Galaxy Unpacked tanıtımına çevrildi.

Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesine ilişkin en kapsamlı sızıntılardan biri ortaya çıktı. Galaxy Glasses Manager adlı uygulamaya ait görüntüler hem cihazın tasarımına hem de sunacağı özelliklere ışık tuttu. Sızıntılar, Samsung'un akıllı gözlüklerini güçlü bir ekosistemin parçası olarak konumlandıracağını gösteriyor.

Galaxy Glasses Manager ile tüm ayarlar tek uygulamada yönetilecek. (Fotoğraf: Mobilissimo.ro)Galaxy Glasses Manager ile tüm ayarlar tek uygulamada yönetilecek. (Fotoğraf: Mobilissimo.ro)

GALAXY GLASSES MANAGER NELER SUNACAK?

SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Glasses Manager uygulaması, akıllı gözlüklerin telefonla eşleştirilmesini ve tüm temel ayarlarının tek noktadan yönetilmesini sağlayacak. Kullanıcılar uygulama üzerinden yazılım güncellemelerini yükleyebilecek, cihaz ayarlarını değiştirebilecek ve farklı özellikleri açıp kapatabilecek.

Uygulamanın dikkat çeken işlevlerinden biri de gözlüklerle çekilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak Galaxy telefonlara aktarılabilmesi olacak.

Akıllı gözlükler Galaxy ekosistemiyle entegre çalışacak. (Fotoğraf: Mobilissimo.ro)Akıllı gözlükler Galaxy ekosistemiyle entegre çalışacak. (Fotoğraf: Mobilissimo.ro)

İLK GÖRÜNTÜLER KILIFIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan ekran görüntülerinde yalnızca akıllı gözlükler değil, aynı zamanda şarj ve taşıma için kullanılacak kılıf da yer aldı. Görsellerde görülen modelin, Samsung'un daha önce iş birliği sinyali verdiği Warby Parker ile geliştirilen versiyon olduğu belirtiliyor.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ürün üzerinde Samsung logosunun yer almaması oldu.

GALAXY EKOSİSTEMİYLE GÜÇLÜ ENTEGRASYON

Sızıntılar, Samsung'un yeni cihazını yalnızca bir akıllı gözlük olarak değil, Galaxy ekosisteminin yeni halkası olarak hazırladığını gösteriyor. Kullanıcıların faydalanabileceği öne çıkan özellikler şöyle sıralanıyor:

Özellik Beklenen işlev
Telefon entegrasyonu Gözlüklerle çekilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak Galaxy telefonlara aktarılması
Galaxy Ring desteği Hareket ve jestlerle cihazın kontrol edilebilmesi
Galaxy Watch desteği Galaxy Glasses Controller uygulaması üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunması
Yazılım yönetimi Yazılım güncellemelerinin yüklenmesi ve tüm cihaz ayarlarının tek uygulama üzerinden yönetilmesi

Fotoğraf ve videolar telefona otomatik olarak aktarılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Fotoğraf ve videolar telefona otomatik olarak aktarılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ONE UI XR ALT YAPISIYLA ÇALIŞACAK

Uygulama kodlarında yer alan bilgiler, Galaxy Glasses'ın Samsung'un XR cihazlarında kullandığı One UI XR arayüzüyle çalışacağını ortaya koyuyor. Bu platform ise Google'ın Android XR altyapısı üzerine inşa ediliyor.

Kod incelemelerinde ayrıca Galaxy Glasses Controller isimli ayrı bir uygulamaya da rastlandı. Bu uygulamanın Galaxy Watch üzerinden gözlüklerin kontrol edilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

One UI XR altyapısı yeni gözlüklerde kullanılacak. (Fotoğraf: A Haber)One UI XR altyapısı yeni gözlüklerde kullanılacak. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ MARKALARLA UYUMLU OLACAK?

Sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager yalnızca Samsung'un kendi akıllı gözlüklerini desteklemeyecek. Warby Parker ve Gentle Monster iş birlikleri kapsamında geliştirilen modellerin de aynı uygulama üzerinden yönetilebileceği belirtiliyor.

Bu durum, Samsung'un farklı tasarım ortaklarıyla daha geniş bir akıllı gözlük ekosistemi oluşturmayı hedeflediğine işaret ediyor.

EKRAN OLMAYACAK, YAPAY ZEKA ÖN PLANDA OLACAK

İlk nesil Galaxy Glasses modelinde ekran bulunmasının beklenmediği belirtiliyor. Bu nedenle cihazın kullanım yaklaşımının Meta'nın akıllı gözlüklerine benzer olması öngörülüyor. Sızıntılar ve sektör beklentilerine göre cihazda şu özellikler öne çıkabilir:

  • Sesli komut desteği
  • Fotoğraf ve video kaydı
  • Gemini yapay zeka entegrasyonu
  • Gerçek zamanlı nesne tanıma
  • Görülen objeler hakkında anlık bilgi sunulması
  • Samsung bu özellikleri henüz resmi olarak doğrulamadı.

GALAXY GLASSES NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung henüz resmi lansman tarihini açıklamış değil. Ancak sektör kaynakları, yeni akıllı gözlüklerin gelecek dönemde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılabileceğini veya en azından ilk kez resmi olarak gösterilebileceğini öne sürüyor.

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