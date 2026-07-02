Meta Ray-Ban’e yeni rakip: Samsung Galaxy Glasses tasarımı ilk kez görüntülendi
Samsung’un akıllı gözlük projesi, sızdırılan Galaxy Glasses Manager uygulamasıyla ilk kez bu kadar net ortaya çıktı. Fotoğraf ve video aktarımından Galaxy Ring ile jest kontrolüne kadar birçok ayrıntı gün yüzüne çıktı. Gözler şimdi olası Galaxy Unpacked tanıtımına çevrildi.
Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesine ilişkin en kapsamlı sızıntılardan biri ortaya çıktı. Galaxy Glasses Manager adlı uygulamaya ait görüntüler hem cihazın tasarımına hem de sunacağı özelliklere ışık tuttu. Sızıntılar, Samsung'un akıllı gözlüklerini güçlü bir ekosistemin parçası olarak konumlandıracağını gösteriyor.
GALAXY GLASSES MANAGER NELER SUNACAK?
SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Glasses Manager uygulaması, akıllı gözlüklerin telefonla eşleştirilmesini ve tüm temel ayarlarının tek noktadan yönetilmesini sağlayacak. Kullanıcılar uygulama üzerinden yazılım güncellemelerini yükleyebilecek, cihaz ayarlarını değiştirebilecek ve farklı özellikleri açıp kapatabilecek.
Uygulamanın dikkat çeken işlevlerinden biri de gözlüklerle çekilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak Galaxy telefonlara aktarılabilmesi olacak.
İLK GÖRÜNTÜLER KILIFIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI
Sızdırılan ekran görüntülerinde yalnızca akıllı gözlükler değil, aynı zamanda şarj ve taşıma için kullanılacak kılıf da yer aldı. Görsellerde görülen modelin, Samsung'un daha önce iş birliği sinyali verdiği Warby Parker ile geliştirilen versiyon olduğu belirtiliyor.
Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ürün üzerinde Samsung logosunun yer almaması oldu.
GALAXY EKOSİSTEMİYLE GÜÇLÜ ENTEGRASYON
Sızıntılar, Samsung'un yeni cihazını yalnızca bir akıllı gözlük olarak değil, Galaxy ekosisteminin yeni halkası olarak hazırladığını gösteriyor. Kullanıcıların faydalanabileceği öne çıkan özellikler şöyle sıralanıyor:
|Özellik
|Beklenen işlev
|Telefon entegrasyonu
|Gözlüklerle çekilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak Galaxy telefonlara aktarılması
|Galaxy Ring desteği
|Hareket ve jestlerle cihazın kontrol edilebilmesi
|Galaxy Watch desteği
|Galaxy Glasses Controller uygulaması üzerinden uzaktan kontrol imkanı sunması
|Yazılım yönetimi
|Yazılım güncellemelerinin yüklenmesi ve tüm cihaz ayarlarının tek uygulama üzerinden yönetilmesi