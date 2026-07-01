E-postalarda sesli arama dönemi: Google ‘Gmail Live’ özelliğini test ediyor
Google, Gmail uygulamasına yapay zeka destekli sesli e-posta arama özelliği olan Gmail Live'ı test etmeye başladı. Kullanıcılar doğal konuşma diliyle e-postalarını arayabilecek, yapay zeka sonuçları sesli ve yazılı olarak sunacak.
Google, Gmail'de e-posta aramayı kolaylaştıracak yeni Gmail Live özelliğini Android ve iOS kullanıcılarıyla test ediyor. Gemini yapay zeka altyapısını kullanan sistem, sesli komutlarla gelen kutusundaki bilgileri buluyor, ilgili e-postaları özetliyor ve sonuçları hem ekranda hem de sesli olarak sunuyor. Özelliğin bu yaz kademeli olarak kullanıma alınması planlanıyor.
Gmail Live AI Özelliği Beta Sürümünde Kullanıma Sunuldu
Google'ın geliştirdiği Gmail Live, klasik anahtar kelime aramalarının yerine doğal konuşma diliyle çalışan yeni bir arama deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, e-postalarını tek tek incelemek yerine konuşarak istedikleri bilgiye ulaşabiliyor.
E-postalar Sesli Komutlarla Bulunabilecek
Özellik etkinleştirildiğinde Gmail arama bölümünde Gemini simgesinin yanında yeni bir Live düğmesi yer alıyor. Bu simgeye dokunulduğunda tam ekran çalışan sesli arama ekranı açılıyor.
Kullanıcılar;
- Yaklaşan seyahat tarihlerini,
- Son sipariş durumlarını,
- Belirli kişi veya konularla ilgili e-postaları
doğrudan konuşarak sorgulayabilecek.
Konuşmalar anlık olarak metne dönüştürülüyor, yapay zeka ilgili e-postaları analiz ederek sonucu sesli ve yazılı biçimde sunuyor.
Yapay Zeka Kaynak E-postayı da Gösteriyor
Gmail Live yalnızca özet bilgi vermekle kalmıyor. Yapay zekanın yanıtını oluştururken kullandığı orijinal e-posta da görüntülenebiliyor. Böylece kullanıcılar, özetlenen bilginin hangi mesaja dayandığını kolayca doğrulayabiliyor.
Uygulama içinde mikrofonu sessize alma ve sesli modu kapatma gibi kontroller de bulunuyor.
Gemini Entegrasyonu Diğer Uygulamalara Genişliyor
Google, benzer yapay zeka destekli canlı özelliklerin yalnızca Gmail ile sınırlı kalmayacağını açıkladı. 9to5Google haberine göre şirket, aynı teknolojiyi ilerleyen dönemde Google Dokümanlar için Docs Live ve Google Keep uygulamalarına da taşımayı planlıyor. Böylece kullanıcılar hareket halindeyken sesli komutlarla içerik oluşturabilecek ve belgeler üzerinde çalışabilecek.
İlk Olarak AI Pro ve AI Ultra Abonelerine Sunulacak
Gmail Live şu anda Beta aşamasında test ediliyor. Test sürecinin ardından özellik bu yaz Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine kademeli olarak açılacak.