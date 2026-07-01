Google, Gmail'de e-posta aramayı kolaylaştıracak yeni Gmail Live özelliğini Android ve iOS kullanıcılarıyla test ediyor. Gemini yapay zeka altyapısını kullanan sistem, sesli komutlarla gelen kutusundaki bilgileri buluyor, ilgili e-postaları özetliyor ve sonuçları hem ekranda hem de sesli olarak sunuyor. Özelliğin bu yaz kademeli olarak kullanıma alınması planlanıyor.

Konuşmalar anlık olarak metne dönüştürülüyor, yapay zeka ilgili e-postaları analiz ederek sonucu sesli ve yazılı biçimde sunuyor.

Özellik etkinleştirildiğinde Gmail arama bölümünde Gemini simgesinin yanında yeni bir Live düğmesi yer alıyor. Bu simgeye dokunulduğunda tam ekran çalışan sesli arama ekranı açılıyor.

Google'ın geliştirdiği Gmail Live, klasik anahtar kelime aramalarının yerine doğal konuşma diliyle çalışan yeni bir arama deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, e-postalarını tek tek incelemek yerine konuşarak istedikleri bilgiye ulaşabiliyor.

Uygulama içinde mikrofonu sessize alma ve sesli modu kapatma gibi kontroller de bulunuyor.

Gmail Live yalnızca özet bilgi vermekle kalmıyor. Yapay zekanın yanıtını oluştururken kullandığı orijinal e-posta da görüntülenebiliyor. Böylece kullanıcılar, özetlenen bilginin hangi mesaja dayandığını kolayca doğrulayabiliyor.

Gmail Live, test sürecinin ardından bu yaz Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine kademeli olarak açılacak. (Foto: A Haber)

Gemini Entegrasyonu Diğer Uygulamalara Genişliyor

Google, benzer yapay zeka destekli canlı özelliklerin yalnızca Gmail ile sınırlı kalmayacağını açıkladı. 9to5Google haberine göre şirket, aynı teknolojiyi ilerleyen dönemde Google Dokümanlar için Docs Live ve Google Keep uygulamalarına da taşımayı planlıyor. Böylece kullanıcılar hareket halindeyken sesli komutlarla içerik oluşturabilecek ve belgeler üzerinde çalışabilecek.

İlk Olarak AI Pro ve AI Ultra Abonelerine Sunulacak

Gmail Live şu anda Beta aşamasında test ediliyor. Test sürecinin ardından özellik bu yaz Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine kademeli olarak açılacak.