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İŞKUR’da dijital dönüşüm: Yapay zeka asistanı önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

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İŞKUR’da dijital dönüşüm: Yapay zeka asistanı önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

İŞKUR, gelecek yıl devreye almayı planladığı yapay zeka destekli sanal iş ve meslek danışmanıyla iş aramadan başvuru işlemlerine kadar birçok hizmeti 7/24 sunmaya hazırlanıyor. Türkçe'nin yanı sıra farklı dillerde de çalışacak sistem, kapalı devre altyapısıyla veri güvenliğini de ön planda tutacak.

İş arayanlar ve işverenler için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yapay zeka destekli sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, iş arama, meslek danışmanlığı, işsizlik ödeneği ve aktif iş gücü programlarıyla ilgili işlemlerini günün her saatinde tek bir dijital asistan üzerinden gerçekleştirebilecek.

İŞKUR, yapay zeka destekli yeni sistemi gelecek yıl devreye almayı planlıyor. (Fotoğraf: A Haber)İŞKUR, yapay zeka destekli yeni sistemi gelecek yıl devreye almayı planlıyor. (Fotoğraf: A Haber)

İŞKUR'DAN DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ ADIM

İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir, kurumun son yıllarda dijitalleşme alanında önemli yatırımlar yaptığını belirterek, yapay zeka teknolojileriyle vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı ve erişilebilir hale geleceğini söyledi.

Akdemir'in verdiği bilgiye göre kurum, üretken yapay zeka teknolojilerinin temelini oluşturan büyük dil modellerinden yararlanarak yeni nesil hizmet altyapısı oluşturuyor. Bu sistemle birlikte vatandaşların bilgiye ulaşma süresinin kısalması ve işlemlerini daha kolay tamamlaması amaçlanıyor.

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Vatandaşlar birçok işlemi tek ekrandan gerçekleştirebilecek. (Fotoğraf: A Haber)Vatandaşlar birçok işlemi tek ekrandan gerçekleştirebilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SANAL DANIŞMAN NELER YAPABİLECEK?

Hayata geçirilecek yapay zeka destekli sanal danışman, bugün sahada görev yapan yaklaşık 5 bin iş ve meslek danışmanının sunduğu birçok hizmeti dijital ortama taşıyacak. Vatandaşlar sanal danışman aracılığıyla:

Sunulacak hizmet Açıklama
İş arama Uygun iş ilanları sesli veya yazılı komutlarla listelenebilecek.
İş başvurusu Uygun görülen ilanlara sanal danışman üzerinden doğrudan başvuru yapılabilecek.
İşsizlik ödeneği Başvuru şartları öğrenilebilecek, uygun durumlarda başvuru süreci başlatılabilecek.
Aktif iş gücü programları Katılım koşulları ve programlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabilecek.
Başvuru takibi Devam eden başvuruların durumu kolayca görüntülenebilecek.
Meslek danışmanlığı Kariyer planlaması ve meslek seçimine yönelik temel yönlendirmeler alınabilecek.

Kullanıcıların, "Bana uygun işleri göster" ya da "İşsizlik ödeneği başvurumu yapar mısın?" gibi doğal konuşma diliyle işlem başlatabilmesi hedefleniyor. Böylece birçok işlem için farklı sayfalar arasında dolaşma ihtiyacı ortadan kalkacak.

Sanal danışman, iş arayanlara 7 gün 24 saat hizmet sunabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Sanal danışman, iş arayanlara 7 gün 24 saat hizmet sunabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

7/24 HİZMET VERECEK, FARKLI DİLLERİ DESTEKLEYECEK

Yeni sistem yalnızca Türkçe değil, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde de hizmet sunabilecek şekilde geliştiriliyor. Bu sayede hem Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kullanıcıların hem de farklı dil tercihine sahip vatandaşların İŞKUR hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN KAPALI DEVRE SİSTEM KURULUYOR

Yapay zeka uygulamalarında en çok tartışılan başlıklardan biri olan veri güvenliği konusunda da kurum kendi altyapısını oluşturuyor. Adem Akdemir, kurum bünyesinde dünyanın en gelişmiş yapay zeka çiplerine sahip sunucuların hizmete alındığını belirterek geliştirilecek tüm yapay zeka uygulamalarının kapalı devre sistem üzerinde çalışacağını ifade etti.

Bu yapı sayesinde vatandaşlara ait verilerin kurum dışına aktarılmaması ve tüm işlemlerin İŞKUR'un kendi altyapısında yürütülmesi hedefleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İŞVERENLER DE SİSTEMİ KULLANABİLECEK

Hazırlanan dijital danışman yalnızca iş arayanlara yönelik olmayacak. İşverenler de ihtiyaç duydukları hizmetlere aynı platform üzerinden ulaşabilecek. Böylece işe alım süreçlerinin hızlanması, iş ilanlarının daha etkin yönetilmesi ve kurum hizmetlerine erişimin kolaylaşması amaçlanıyor.

YAPAY ZEKA BİRİMİ KURULDU

İŞKUR, dijital dönüşüm çalışmalarını kurumsal yapıya da taşıdı. Bu kapsamda kurum bünyesinde "Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Şube Müdürlüğü" kuruldu. Ayrıca TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemi devreye alınırken, büyük veri ve bulut altyapısı da kullanılmaya başlandı.

Sanal danışman, sesli ve yazılı komutlarla hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)Sanal danışman, sesli ve yazılı komutlarla hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)

MALİ OTOMASYONLA YILIK 1 MİLYAR LİRALIK TASARRUF HEDEFİ

Kurumun dijitalleşme çalışmaları yalnızca yapay zeka ile sınırlı değil. Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği ve TÜBİTAK iş birliğiyle bu yıl hizmete alınan İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi sayesinde yıllık yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Öte yandan 2019'dan bu yana düzenlenen sanal istihdam fuarlarına yaklaşık 1,6 milyon kişinin katıldığı, İŞKUR'un kuruluşundan bugüne kadar ise 67 milyon vatandaşa hizmet verdiği açıklandı.

Yapay zeka uygulamaları vatandaşların bilgiye erişimini hızlandıracak. (Fotoğraf: A Haber)Yapay zeka uygulamaları vatandaşların bilgiye erişimini hızlandıracak. (Fotoğraf: A Haber)

İŞKUR YAPAY ZEKA DANIŞMANI NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

İŞKUR'un açıklamasına göre yapay zeka destekli sanal iş ve meslek danışmanının yazılım geliştirme süreci devam ediyor. Sistemin gelecek yıl vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte vatandaşların kuruma gitmeden, günün her saatinde birçok işlemini tek bir dijital asistan üzerinden gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

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