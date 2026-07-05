İŞKUR’da dijital dönüşüm: Yapay zeka asistanı önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

Sanal danışman, iş arayanlara 7 gün 24 saat hizmet sunabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

7/24 HİZMET VERECEK, FARKLI DİLLERİ DESTEKLEYECEK

Yeni sistem yalnızca Türkçe değil, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde de hizmet sunabilecek şekilde geliştiriliyor. Bu sayede hem Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kullanıcıların hem de farklı dil tercihine sahip vatandaşların İŞKUR hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN KAPALI DEVRE SİSTEM KURULUYOR

Yapay zeka uygulamalarında en çok tartışılan başlıklardan biri olan veri güvenliği konusunda da kurum kendi altyapısını oluşturuyor. Adem Akdemir, kurum bünyesinde dünyanın en gelişmiş yapay zeka çiplerine sahip sunucuların hizmete alındığını belirterek geliştirilecek tüm yapay zeka uygulamalarının kapalı devre sistem üzerinde çalışacağını ifade etti.

Bu yapı sayesinde vatandaşlara ait verilerin kurum dışına aktarılmaması ve tüm işlemlerin İŞKUR'un kendi altyapısında yürütülmesi hedefleniyor.