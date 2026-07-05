İŞKUR’da dijital dönüşüm: Yapay zeka asistanı önümüzdeki yıl hizmete açılıyor
İŞKUR, gelecek yıl devreye almayı planladığı yapay zeka destekli sanal iş ve meslek danışmanıyla iş aramadan başvuru işlemlerine kadar birçok hizmeti 7/24 sunmaya hazırlanıyor. Türkçe'nin yanı sıra farklı dillerde de çalışacak sistem, kapalı devre altyapısıyla veri güvenliğini de ön planda tutacak.
İş arayanlar ve işverenler için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yapay zeka destekli sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, iş arama, meslek danışmanlığı, işsizlik ödeneği ve aktif iş gücü programlarıyla ilgili işlemlerini günün her saatinde tek bir dijital asistan üzerinden gerçekleştirebilecek.
İŞKUR'DAN DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ ADIM
İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir, kurumun son yıllarda dijitalleşme alanında önemli yatırımlar yaptığını belirterek, yapay zeka teknolojileriyle vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı ve erişilebilir hale geleceğini söyledi.
Akdemir'in verdiği bilgiye göre kurum, üretken yapay zeka teknolojilerinin temelini oluşturan büyük dil modellerinden yararlanarak yeni nesil hizmet altyapısı oluşturuyor. Bu sistemle birlikte vatandaşların bilgiye ulaşma süresinin kısalması ve işlemlerini daha kolay tamamlaması amaçlanıyor.
SANAL DANIŞMAN NELER YAPABİLECEK?
Hayata geçirilecek yapay zeka destekli sanal danışman, bugün sahada görev yapan yaklaşık 5 bin iş ve meslek danışmanının sunduğu birçok hizmeti dijital ortama taşıyacak. Vatandaşlar sanal danışman aracılığıyla:
|Sunulacak hizmet
|Açıklama
|İş arama
|Uygun iş ilanları sesli veya yazılı komutlarla listelenebilecek.
|İş başvurusu
|Uygun görülen ilanlara sanal danışman üzerinden doğrudan başvuru yapılabilecek.
|İşsizlik ödeneği
|Başvuru şartları öğrenilebilecek, uygun durumlarda başvuru süreci başlatılabilecek.
|Aktif iş gücü programları
|Katılım koşulları ve programlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabilecek.
|Başvuru takibi
|Devam eden başvuruların durumu kolayca görüntülenebilecek.
|Meslek danışmanlığı
|Kariyer planlaması ve meslek seçimine yönelik temel yönlendirmeler alınabilecek.
Kullanıcıların, "Bana uygun işleri göster" ya da "İşsizlik ödeneği başvurumu yapar mısın?" gibi doğal konuşma diliyle işlem başlatabilmesi hedefleniyor. Böylece birçok işlem için farklı sayfalar arasında dolaşma ihtiyacı ortadan kalkacak.