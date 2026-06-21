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Ne özel cihaz ne de anten: Akıllı telefonla ilk kez uydu görüşmesi yapıldı!

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Ne özel cihaz ne de anten: Akıllı telefonla ilk kez uydu görüşmesi yapıldı!

Çinli Yuanxin Satellite, herhangi bir donanım ya da yazılım değişikliği yapılmamış bir akıllı telefonla doğrudan uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, test sırasında tam sinyal gücü elde edildiğini ve ses kalitesinin karasal 5G şebekelerine yakın seviyede olduğunu duyurdu.

Uydu üzerinden telefon görüşmesi teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Çin merkezli Yuanxin Satellite, standart bir akıllı telefon kullanılarak doğrudan uydu bağlantısıyla sesli görüşme yapılabildiğini açıkladı. Şirket, elde edilen ses kalitesinin mevcut 5G şebekeleriyle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Çinli Yuanxin Satellite, standart bir akıllı telefonla doğrudan uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. (Fotoğraf: A Haber)Çinli Yuanxin Satellite, standart bir akıllı telefonla doğrudan uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. (Fotoğraf: A Haber)

İLK TEST UYDUSU ÜZERİNDEN BAĞLANTI SAĞLANDI

Şirketin verdiği bilgilere göre test, 9 Haziran'da Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Test Bölgesi'nden fırlatılan ilk cep telefonu doğrudan bağlantı test uydusu üzerinden gerçekleştirildi. Uydu, Çin'de geliştirilen L-bandı tam dijital faz dizili antenlerden biriyle donatıldı.

Bu sistem sayesinde herhangi bir ek donanım gerekmeksizin mevcut akıllı telefonlar üzerinden uydu bağlantısı kurulabildi.

İlk test, 9 Haziran'da fırlatılan doğrudan bağlantı uydusu üzerinden yapıldı. (Fotoğraf: A Haber)İlk test, 9 Haziran'da fırlatılan doğrudan bağlantı uydusu üzerinden yapıldı. (Fotoğraf: A Haber)

TEKNİK ENGELLER İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLDİ

Uzay ile yer istasyonları arasındaki iletişimde yaşanan zaman ve frekans sapmaları ile yukarı bağlantı kapasitesi, sistemin önündeki önemli teknik sorunlar arasında yer alıyordu.

Yuanxin mühendisleri, bu sorunların aşılması için iki aşamalı zaman-frekans telafi sistemi ile dinamik uyarlanabilir kodlama teknolojisi geliştirdi. Şirkete göre bu çözümler, mevcut mobil iletişim standartlarının sınırlarını aşan bir performans sağladı.

Şirket, ses kalitesinin karasal 5G şebekelerine yakın seviyeye ulaştığını duyurdu. (Fotoğraf: AA)Şirket, ses kalitesinin karasal 5G şebekelerine yakın seviyeye ulaştığını duyurdu. (Fotoğraf: AA)

SES KALİTESİ 5G SEVİYESİNE ULAŞTI

Test sırasında bağlantının kesintisiz şekilde sürdüğü ve tam sinyal gücüne ulaşıldığı bildirildi. Şirket açıklamasında, görüşme kalitesinin karasal 5G şebekeleriyle benzer seviyede olduğu ifade edildi.

Yuanxin Satellite ayrıca geliştirilen mimarinin mevcut mobil iletişim altyapısıyla yüksek uyum gösterdiğini belirtti. Bu yapının gelecekte uzay ve yer tabanlı haberleşme ağlarının birleşmesine katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Testlerde bağlantının kesintisiz sürdüğü ve tam sinyal gücü elde edildiği bildirildi. (Fotoğraf: AA)Testlerde bağlantının kesintisiz sürdüğü ve tam sinyal gücü elde edildiği bildirildi. (Fotoğraf: AA)

AYNI ROKETLE İKİNCİ UYDU DA UZAYA TAŞINDI

Doğrudan bağlantı test uydusu, 9 Haziran 2026'da Zhuque-2 Y6 taşıyıcı roketiyle yörüngeye gönderildi. Aynı görev kapsamında China Mobile'a ait "China Mobile 02" uydusu da uzaya taşındı. İki uydu, doğrudan uydu bağlantılı mobil iletişim ile uzay-yer ağ entegrasyonu teknolojilerinin doğrulanması amacıyla kullanılacak.

İki uydu, mobil iletişim teknolojilerinin doğrulanması amacıyla kullanılacak. (Fotoğraf: AA)İki uydu, mobil iletişim teknolojilerinin doğrulanması amacıyla kullanılacak. (Fotoğraf: AA)

STARLINK BENZERİ QIANFAN AĞI BÜYÜYOR

Şanghay merkezli Yuanxin Satellite tarafından işletilen Qianfan takımyıldızındaki aktif uydu sayısı 200'e ulaştı. Alçak Dünya yörüngesinde hizmet vermesi planlanan sistem, küresel internet erişimi sunmayı hedefliyor.

Şirket, ilk etapta 648, ikinci aşamada ise 1.296 uyduyu devreye almayı planlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ağın 15 binden fazla uydudan oluşması hedefleniyor.

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