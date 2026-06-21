Ne özel cihaz ne de anten: Akıllı telefonla ilk kez uydu görüşmesi yapıldı!
Çinli Yuanxin Satellite, herhangi bir donanım ya da yazılım değişikliği yapılmamış bir akıllı telefonla doğrudan uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, test sırasında tam sinyal gücü elde edildiğini ve ses kalitesinin karasal 5G şebekelerine yakın seviyede olduğunu duyurdu.
Uydu üzerinden telefon görüşmesi teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Çin merkezli Yuanxin Satellite, standart bir akıllı telefon kullanılarak doğrudan uydu bağlantısıyla sesli görüşme yapılabildiğini açıkladı. Şirket, elde edilen ses kalitesinin mevcut 5G şebekeleriyle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtti.
İLK TEST UYDUSU ÜZERİNDEN BAĞLANTI SAĞLANDI
Şirketin verdiği bilgilere göre test, 9 Haziran'da Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Test Bölgesi'nden fırlatılan ilk cep telefonu doğrudan bağlantı test uydusu üzerinden gerçekleştirildi. Uydu, Çin'de geliştirilen L-bandı tam dijital faz dizili antenlerden biriyle donatıldı.
Bu sistem sayesinde herhangi bir ek donanım gerekmeksizin mevcut akıllı telefonlar üzerinden uydu bağlantısı kurulabildi.
TEKNİK ENGELLER İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLDİ
Uzay ile yer istasyonları arasındaki iletişimde yaşanan zaman ve frekans sapmaları ile yukarı bağlantı kapasitesi, sistemin önündeki önemli teknik sorunlar arasında yer alıyordu.
Yuanxin mühendisleri, bu sorunların aşılması için iki aşamalı zaman-frekans telafi sistemi ile dinamik uyarlanabilir kodlama teknolojisi geliştirdi. Şirkete göre bu çözümler, mevcut mobil iletişim standartlarının sınırlarını aşan bir performans sağladı.