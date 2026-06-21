Ne özel cihaz ne de anten: Akıllı telefonla ilk kez uydu görüşmesi yapıldı!

Uydu üzerinden telefon görüşmesi teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Çin merkezli Yuanxin Satellite, standart bir akıllı telefon kullanılarak doğrudan uydu bağlantısıyla sesli görüşme yapılabildiğini açıkladı. Şirket, elde edilen ses kalitesinin mevcut 5G şebekeleriyle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Bu sistem sayesinde herhangi bir ek donanım gerekmeksizin mevcut akıllı telefonlar üzerinden uydu bağlantısı kurulabildi.

İlk test, 9 Haziran'da fırlatılan doğrudan bağlantı uydusu üzerinden yapıldı. (Fotoğraf: A Haber)

TEKNİK ENGELLER İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLDİ

Uzay ile yer istasyonları arasındaki iletişimde yaşanan zaman ve frekans sapmaları ile yukarı bağlantı kapasitesi, sistemin önündeki önemli teknik sorunlar arasında yer alıyordu.

Yuanxin mühendisleri, bu sorunların aşılması için iki aşamalı zaman-frekans telafi sistemi ile dinamik uyarlanabilir kodlama teknolojisi geliştirdi. Şirkete göre bu çözümler, mevcut mobil iletişim standartlarının sınırlarını aşan bir performans sağladı.