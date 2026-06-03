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WhatsApp'tan dolandırıcılara karşı yeni hamle! Şüpheli mesajlar otomatik tespit edilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
WhatsApp'tan dolandırıcılara karşı yeni hamle! Şüpheli mesajlar otomatik tespit edilecek

WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen şüpheli mesajları tespit etmek için yeni bir güvenlik sistemi geliştiriyor. Tamamen cihaz üzerinde çalışan “Scam Alert” özelliği, mesaj içeriklerini sunuculara göndermeden olası dolandırıcılık girişimlerini belirleyerek kullanıcılara anlık uyarı vermeyi hedefliyor.

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılarını çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine karşı koruyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Scam Alert" adı verilen sistem, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen şüpheli mesajları analiz ederek olası riskleri tespit etmeyi amaçlıyor. Üstelik bu süreçte mesaj içerikleri ne WhatsApp tarafından okunuyor ne de şirket sunucularına gönderiliyor.

(Fotoğraf: WABetaInfo)(Fotoğraf: WABetaInfo)

ŞÜPHELİ MESAJLAR İÇİN YENİ UYARI SİSTEMİ

Son yıllarda özellikle sahte yatırım teklifleri, kargo bildirimleri ve banka taklitleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanıyor. WhatsApp'ın geliştirdiği yeni sistem de tam olarak bu noktada devreye girmeyi hedefliyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine karşı yeni bir güvenlik adımı atmaya hazırlanıyor. Meta bünyesinde geliştirilen "Scam Alert" (Dolandırıcılık Uyarısı) özelliği, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen şüpheli mesajları tespit ederek kullanıcıları önceden bilgilendirmeyi hedefliyor. Üstelik tüm süreç, uçtan uca şifreleme sistemine dokunulmadan ve kullanıcı mesajları okunmadan gerçekleştirilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

WHATSAPP'TAN YENİ GÜVENLİK HAMLESİ

Son yıllarda özellikle sahte yatırım teklifleri, kargo bildirimleri, banka taklitleri ve kimlik avı saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum, mesajlaşma uygulamalarında güvenlik önlemlerinin önemini daha da artırıyor.

WhatsApp'ın geliştirdiği yeni sistem, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları belirli risk kriterlerine göre analiz ederek olası dolandırıcılık girişimlerini tespit etmeye çalışacak. Böylece kullanıcılar, tehlikeli olabilecek mesajlarla karşılaştıklarında daha hızlı önlem alabilecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MESAJLAR WHATSAPP TARAFINDAN OKUNMAYACAK

Yeni özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, analiz sürecinin tamamen cihaz üzerinde gerçekleşmesi.

WhatsApp tarafından geliştirilen sistem, mesaj içeriklerini şirket sunucularına göndermeden çalışacak. Bu sayede kullanıcıların özel yazışmaları korunurken güvenlik seviyesi de artırılmış olacak. Uygulama daha önce sesli mesajları metne dönüştürme özelliğinde de benzer bir yöntem kullanmıştı. Scam Alert sisteminin de aynı mantıkla çalışması planlanıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ TESPİT EDİLDİĞİNDE NE OLACAK?

Sistem, riskli bir mesaj algıladığında kullanıcıya sohbet ekranında doğrudan bir uyarı gösterecek. Ekranda yer alacak uyarı sayesinde kullanıcılar;

  • Mesaj gönderen kişiyi engelleyebilecek,
  • Şikayet ve raporlama işlemi yapabilecek,
  • Uyarıyı dikkate almayarak görüşmeye devam edebilecek.

WhatsApp, bu aşamada kullanıcıyı herhangi bir seçeneğe zorlamayacak. Son karar tamamen kullanıcıya bırakılacak.

KULLANICILAR SÜRECİ TAKİP EDEBİLECEK

WhatsApp, yeni özellikle birlikte şeffaflığı artırmayı da planlıyor. Kullanıcılar, Scam Alert sisteminin hangi durumlarda devreye girdiğini görebilecekleri yerel raporlara erişebilecek. Bu kayıtlar yalnızca cihaz içerisinde tutulacak ve WhatsApp ile paylaşılmayacak.

Ayarlar bölümünden görüntülenebilecek bu kayıtlar sayesinde kullanıcılar, sistemin çalışma geçmişini inceleyebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ÖZELLİK VARSAYILAN OLARAK KAPALI GELECEK

WhatsApp, yeni güvenlik katmanını tüm kullanıcılara zorunlu olarak sunmayı planlamıyor. Scam Alert özelliği ilk aşamada varsayılan olarak kapalı olacak. Sistemi kullanmak isteyen kişiler, uygulamanın ayarlar bölümünden özelliği manuel olarak etkinleştirebilecek.

Bu yaklaşımın hem kullanıcı tercihlerini koruması hem de gereksiz bildirimlerin önüne geçmesi amaçlanıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

WHATSAPP SCAM ALERT NEDİR?

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de yeni sistemin tam olarak ne işe yarayacağı. Scam Alert'ın genel özellikleri şu şekilde:

Özellik Açıklama
Şüpheli mesaj tespiti Bilinmeyen kişilerden gelen riskli mesajları analiz eder.
Yerel çalışma sistemi Tüm işlemler cihaz üzerinde gerçekleşir.
Gizlilik koruması Mesaj içerikleri WhatsApp sunucularına gönderilmez.
Kullanıcı kontrolü Kullanıcı, kişiyi engelleme veya görüşmeye devam etme kararı verebilir.
Şeffaflık kayıtları Özelliğin hangi durumlarda devreye girdiği cihaz üzerinden görüntülenebilir.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Şu an için Scam Alert özelliği geliştirme aşamasında bulunuyor. Henüz beta kullanıcılarının testine açılmış değil. WhatsApp tarafından resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da özelliğin önce beta sürümlerinde test edilmesi, ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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