WhatsApp'tan dolandırıcılara karşı yeni hamle! Şüpheli mesajlar otomatik tespit edilecek

WhatsApp tarafından geliştirilen sistem, mesaj içeriklerini şirket sunucularına göndermeden çalışacak. Bu sayede kullanıcıların özel yazışmaları korunurken güvenlik seviyesi de artırılmış olacak. Uygulama daha önce sesli mesajları metne dönüştürme özelliğinde de benzer bir yöntem kullanmıştı. Scam Alert sisteminin de aynı mantıkla çalışması planlanıyor.

WhatsApp, yeni özellikle birlikte şeffaflığı artırmayı da planlıyor. Kullanıcılar, Scam Alert sisteminin hangi durumlarda devreye girdiğini görebilecekleri yerel raporlara erişebilecek. Bu kayıtlar yalnızca cihaz içerisinde tutulacak ve WhatsApp ile paylaşılmayacak.

WhatsApp, bu aşamada kullanıcıyı herhangi bir seçeneğe zorlamayacak. Son karar tamamen kullanıcıya bırakılacak.

Bu yaklaşımın hem kullanıcı tercihlerini koruması hem de gereksiz bildirimlerin önüne geçmesi amaçlanıyor.

WhatsApp, yeni güvenlik katmanını tüm kullanıcılara zorunlu olarak sunmayı planlamıyor. Scam Alert özelliği ilk aşamada varsayılan olarak kapalı olacak. Sistemi kullanmak isteyen kişiler, uygulamanın ayarlar bölümünden özelliği manuel olarak etkinleştirebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)

WHATSAPP SCAM ALERT NEDİR?

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de yeni sistemin tam olarak ne işe yarayacağı. Scam Alert'ın genel özellikleri şu şekilde:

Özellik Açıklama Şüpheli mesaj tespiti Bilinmeyen kişilerden gelen riskli mesajları analiz eder. Yerel çalışma sistemi Tüm işlemler cihaz üzerinde gerçekleşir. Gizlilik koruması Mesaj içerikleri WhatsApp sunucularına gönderilmez. Kullanıcı kontrolü Kullanıcı, kişiyi engelleme veya görüşmeye devam etme kararı verebilir. Şeffaflık kayıtları Özelliğin hangi durumlarda devreye girdiği cihaz üzerinden görüntülenebilir.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Şu an için Scam Alert özelliği geliştirme aşamasında bulunuyor. Henüz beta kullanıcılarının testine açılmış değil. WhatsApp tarafından resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da özelliğin önce beta sürümlerinde test edilmesi, ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.