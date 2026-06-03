WhatsApp'tan dolandırıcılara karşı yeni hamle! Şüpheli mesajlar otomatik tespit edilecek
WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen şüpheli mesajları tespit etmek için yeni bir güvenlik sistemi geliştiriyor. Tamamen cihaz üzerinde çalışan “Scam Alert” özelliği, mesaj içeriklerini sunuculara göndermeden olası dolandırıcılık girişimlerini belirleyerek kullanıcılara anlık uyarı vermeyi hedefliyor.
Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılarını çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine karşı koruyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Scam Alert" adı verilen sistem, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen şüpheli mesajları analiz ederek olası riskleri tespit etmeyi amaçlıyor. Üstelik bu süreçte mesaj içerikleri ne WhatsApp tarafından okunuyor ne de şirket sunucularına gönderiliyor.
ŞÜPHELİ MESAJLAR İÇİN YENİ UYARI SİSTEMİ
Son yıllarda özellikle sahte yatırım teklifleri, kargo bildirimleri ve banka taklitleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanıyor. WhatsApp'ın geliştirdiği yeni sistem de tam olarak bu noktada devreye girmeyi hedefliyor.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine karşı yeni bir güvenlik adımı atmaya hazırlanıyor. Meta bünyesinde geliştirilen "Scam Alert" (Dolandırıcılık Uyarısı) özelliği, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen şüpheli mesajları tespit ederek kullanıcıları önceden bilgilendirmeyi hedefliyor. Üstelik tüm süreç, uçtan uca şifreleme sistemine dokunulmadan ve kullanıcı mesajları okunmadan gerçekleştirilecek.
WHATSAPP'TAN YENİ GÜVENLİK HAMLESİ
Son yıllarda özellikle sahte yatırım teklifleri, kargo bildirimleri, banka taklitleri ve kimlik avı saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum, mesajlaşma uygulamalarında güvenlik önlemlerinin önemini daha da artırıyor.
WhatsApp'ın geliştirdiği yeni sistem, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları belirli risk kriterlerine göre analiz ederek olası dolandırıcılık girişimlerini tespit etmeye çalışacak. Böylece kullanıcılar, tehlikeli olabilecek mesajlarla karşılaştıklarında daha hızlı önlem alabilecek.