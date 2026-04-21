Apple’da büyük değişim: Yeni CEO John Ternus olacak | İşte Tim Cook'un yeni görevi

50 yaşındaki Ternus, uzun süredir Cook'un en güçlü halef adaylarından biri olarak görülüyordu. Ancak görev değişiminin zamanlamasına ilişkin farklı iddialar gündeme gelmiş, son aylarda Cook'un görevi yakında bırakabileceğine dair haberler artmıştı.

Trump ile birlikte katıldığı bir etkinlikte Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'a altın tabanlı cam bir plaket sunması, Apple'ın daha liberal eğilimli kullanıcıları arasında eleştirilere yol açmıştı.

65 yaşındaki Cook, son dönemde ayrıca Apple'ın Beyaz Saray ile ilişkilerini sürdürmede önemli bir rol oynadı.

Cook'un liderliğinde Apple, akıllı saatler ve Vision Pro başlığı gibi yeni ürünlere yönelirken, iPhone ve Mac bilgisayarlar gibi ana ürünlerinden yüksek gelir elde etmeyi sürdürdü.

"DOĞRU KİŞİ" VURGUSU

Cook, Apple'a liderlik etmenin hayatındaki "en büyük ayrıcalık" olduğunu belirterek, Ternus'un şirketi geleceğe taşıyacak "şüphesiz doğru kişi" olduğunu ifade etti.

APPLE GELENEĞİ SÜRÜYOR

Ternus'un göreve getirilmesiyle Apple, bir kez daha üst yönetim için kendi içinden bir ismi tercih etmiş oldu.

Donanım şefi olarak görev yaptığı dönemde Ternus, AirPods gibi ultra kompakt cihazların geliştirilmesine katkı sağladı ve ürünlere daha fazla işlem gücü entegre edilmesinde rol oynadı.

Ternus'un yerine ise Apple'ın çip geliştirme çalışmalarını yürüten Johny Srouji geçecek.

Apple'ın kendi yarı iletkenlerini geliştirmesi, şirketin Mac bilgisayarlarda Intel işlemcilerden kademeli olarak vazgeçmesini sağladı. Bu sayede cihazların pil ömrü uzatılırken, iPhone'larla ortak bir platform yapısı oluşturuldu.