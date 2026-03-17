Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 16:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Apple, yeni nesil kulaklığı AirPods Max 2'yi H2 çipiyle birlikte tanıttı. Gelişmiş aktif gürültü engelleme, kayıpsız ses desteği ve canlı çeviri gibi özelliklerle gelen model, Türkiye'de satışa sunulurken fiyatı üst segmentte konumlandırıldı.

Apple, uzun süredir beklenen AirPods Max 2 modelini resmen duyurdu. Yeni nesil kulaklık, özellikle H2 çipiyle gelen performans artışı ve akıllı özellikleriyle önceki modele kıyasla önemli yenilikler sunuyor.

🚀 H2 ÇİPİYLE GELEN GÜÇ AirPods Max 2'nin kalbinde yer alan H2 işlemcisi, cihazın performansını birçok alanda yukarı taşıyor. Özellikle ses işleme ve gürültü engelleme tarafında yapılan geliştirmeler, günlük kullanımda fark edilir bir deneyim sunuyor. Apple'ın verilerine göre yeni model, önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha etkili aktif gürültü engelleme performansı sağlıyor.

🔇 GÜRÜLTÜ ENGELLEMEDE YENİ DÖNEM Yeni mikrofon sistemi ve gelişmiş algoritmalar sayesinde AirPods Max 2, dış ortam seslerini daha başarılı şekilde bastırıyor. Özellikle yoğun gürültülü ortamlarda bu fark daha net hissediliyor. Şeffaflık modu ise daha doğal bir ses deneyimi sunarak kullanıcıların çevresiyle bağını koparmadan kullanım imkanı veriyor.

🎧 SES KALİTESİNDE DOKUNUŞLAR Ses tarafındaki yenilikler yalnızca teknik değil, aynı zamanda deneyim odaklı. Yeni amplifikatör sayesinde daha temiz ve dengeli bir ses profili elde ediliyor. ➔Enstrüman ayrımı daha belirgin ➔Bas tepkisi daha kontrollü ➔Orta ve tiz frekanslar daha doğal USB-C üzerinden sunulan 24 bit / 48 kHz kayıpsız ses desteği ise özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor.