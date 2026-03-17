Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı

Apple, yeni nesil kulaklığı AirPods Max 2'yi H2 çipiyle birlikte tanıttı. Gelişmiş aktif gürültü engelleme, kayıpsız ses desteği ve canlı çeviri gibi özelliklerle gelen model, Türkiye'de satışa sunulurken fiyatı üst segmentte konumlandırıldı.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 1

Apple, uzun süredir beklenen AirPods Max 2 modelini resmen duyurdu. Yeni nesil kulaklık, özellikle H2 çipiyle gelen performans artışı ve akıllı özellikleriyle önceki modele kıyasla önemli yenilikler sunuyor.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 2

🚀 H2 ÇİPİYLE GELEN GÜÇ

AirPods Max 2'nin kalbinde yer alan H2 işlemcisi, cihazın performansını birçok alanda yukarı taşıyor. Özellikle ses işleme ve gürültü engelleme tarafında yapılan geliştirmeler, günlük kullanımda fark edilir bir deneyim sunuyor.

Apple'ın verilerine göre yeni model, önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha etkili aktif gürültü engelleme performansı sağlıyor.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 3

🔇 GÜRÜLTÜ ENGELLEMEDE YENİ DÖNEM

Yeni mikrofon sistemi ve gelişmiş algoritmalar sayesinde AirPods Max 2, dış ortam seslerini daha başarılı şekilde bastırıyor. Özellikle yoğun gürültülü ortamlarda bu fark daha net hissediliyor. Şeffaflık modu ise daha doğal bir ses deneyimi sunarak kullanıcıların çevresiyle bağını koparmadan kullanım imkanı veriyor.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 4

🎧 SES KALİTESİNDE DOKUNUŞLAR

Ses tarafındaki yenilikler yalnızca teknik değil, aynı zamanda deneyim odaklı. Yeni amplifikatör sayesinde daha temiz ve dengeli bir ses profili elde ediliyor.

Enstrüman ayrımı daha belirgin

Bas tepkisi daha kontrollü

Orta ve tiz frekanslar daha doğal

USB-C üzerinden sunulan 24 bit / 48 kHz kayıpsız ses desteği ise özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 5

🤖 AKILLI ÖZELLİKLERLE DAHA KİŞİSEL

AirPods Max 2, yalnızca bir kulaklık olmanın ötesine geçerek kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan özellikler sunuyor.

Uyarlanabilir Ses: Ortama göre ses seviyesini otomatik ayarlar

Konuşma Farkındalığı: Konuşma başladığında sesi düşürür

Canlı Çeviri: Farklı diller arasında anlık iletişim sağlar

Ses İzolasyonu: Aramalarda dış gürültüyü bastırır

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 6

🎙️ İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YENİ ALAN

Yeni model, içerik üreticilerine yönelik detaylarla da dikkat çekiyor. Stüdyo kalitesinde ses kaydı özelliği sayesinde podcast ve müzik kayıtlarında daha doğal ve temiz sonuçlar elde edilebiliyor. Kamera uzaktan kumandası desteği ise mobil çekim yapan kullanıcılar için pratik bir kontrol imkanı sunuyor.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 7

🎨 RENK SEÇENEKLERİ VE ÇIKIŞ TAKVİMİ

AirPods Max 2;

Gece mavisi

Yıldız ışığı

Turuncu

Mor

Mavi

renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ön siparişler 25 Mart'ta başlayacak, satışlar ise nisan ayı başında yapılacak.

Apple en pahalı kulaklığını tanıttı: İşte AirPods Max 2 özellikleri ve satış fiyatı 8

💰 APPLE AİRPODS MAX 2 SATIŞ FİYATI

AirPods Max 2'nin satış fiyatı 549 dolar olarak yer alıyor. Yeni model, sunduğu donanım ve yazılım yeniliklerine rağmen fiyat seviyesiyle üst segmentte konumlanıyor.

