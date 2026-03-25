Tim Cook’tan şaşırtan itiraf: Ekran süresi açıklaması gündem oldu

Apple CEO'su Tim Cook, akıllı telefonların hayatımızdaki yerinin giderek büyüdüğü bir dönemde dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Cook, insanların telefon ekranlarına fazla zaman ayırmaması gerektiğini söyleyerek "Dışarı çıkın ve doğada vakit geçirin" çağrısı yaptı. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin başındaki isim olan Apple CEO'su Tim Cook, akıllı telefon kullanımıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Günümüzde milyonlarca insanın günlük hayatında önemli bir yer tutan akıllı telefonlar hakkında konuşan Cook, ekran başında geçirilen sürenin sınırlı tutulması gerektiğini söyledi.

DOĞAYLA TEMASIN ÖNEMİNİ VURGULADI Cook'a göre teknoloji insanların hayatını kolaylaştırsa da gerçek dünyayla kurulan bağın yerini almamalı. Özellikle sosyal ilişkilerin dijital ekranların arkasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı. Cook, iPhone'ların dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu hatırlatarak akıllı telefon kullanımına ilişkin şu sözleri kullandı: "İnsanların onları fazla kullanmasını istemiyorum."

Cook, ekran karşısında geçirilen uzun saatlerin insan ilişkilerini zayıflatabileceğine ve bireylerin günlerini sürekli ekran kaydırarak geçirmemesi gerektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Birilerinin gözlerinin içine baktıklarından daha fazla akıllı telefona bakmalarını istemiyorum. Gününüzü böyle geçirmek istemezsiniz. Dışarıya çıkın ve doğada vakit geçirin"

ARAŞTIRMALAR DA EKRAN SÜRESİNE KARŞI UYARIYOR Bilimsel araştırmalar da akıllı telefon kullanımının olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Frontiers in Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma akıllı telefonların modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kabul ederken aşırı kullanımın çeşitli sorunlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre aşırı ekran süresi şu sorunlarla ilişkilendirilebiliyor: ➔Yalnızlık hissi ➔Kaygı ve stres ➔Depresyon ➔Uyku problemleri ➔Öğrenme ve hafıza sorunları

COOK'UN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu bir çelişki olarak değerlendirdi. Akıllı telefon ekonomisinin büyümesinde büyük rol oynayan bir teknoloji şirketinin yöneticisinin ekran kullanımını azaltma tavsiyesi vermesinin tartışma yarattığı görüldü.