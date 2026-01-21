WhatsApp’ın yeni özelliklerini ilk siz kullanın! Erken erişim butonu ekleniyor

WhatsApp, Google Play Store'un 10 bin kişiyle sınırlı beta kotasını aşmak için yeni bir yöntem test ediyor. Uygulama içinden sunulan erken erişim seçeneğiyle, sınırlı sayıda kullanıcı beta sürümüne doğrudan geçiş yapabilecek.

WhatsApp, beta programına erişimde yaşanan sınırlamaları aşmak için yeni bir sistemi devreye almaya hazırlanıyor. Android kullanıcılarını ilgilendiren bu yenilik, beta programına kayıtlı olmayan kişilerin de yeni özellikleri erkenden denemesinin önünü açabilir.

10 Bin Kişilik Sınır Tarih Olabilir Google Play Store, beta programları için en fazla 10 bin kullanıcıya izin veriyor. WhatsApp'ta bu kontenjan neredeyse her zaman dolu olduğu için pek çok kullanıcı beta sürümüne ulaşamıyor. Yeni sistem, bu soruna kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Uygulama İçinden Beta Katılımı WhatsApp'ın Android için yayınladığı 2.26.2.11 beta güncellemesiyle birlikte, bazı kullanıcılara ayarlar menüsünde yeni bir seçenek sunulmaya başlandı. "Özelliklere erken erişim" başlığı altında yer alan bu bölüm sayesinde: Beta programına doğrudan katılım sağlanabiliyor

Beta sürümü istenildiği zaman devre dışı bırakılabiliyor

Kararlı sürüme otomatik dönüş mümkün oluyor

Mevcut Beta Kullanıcıları da Dahil Edildi Başlangıçta yalnızca beta programına kayıtlı olmayan kullanıcılar için planlanan sistemin, mevcut beta kullanıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildiği görülüyor. Böylece WhatsApp, test sürecini daha esnek ve kontrollü hale getirmeyi amaçlıyor.