WhatsApp’ın yeni özelliklerini ilk siz kullanın! Erken erişim butonu ekleniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

WhatsApp, Google Play Store'un 10 bin kişiyle sınırlı beta kotasını aşmak için yeni bir yöntem test ediyor. Uygulama içinden sunulan erken erişim seçeneğiyle, sınırlı sayıda kullanıcı beta sürümüne doğrudan geçiş yapabilecek.

WhatsApp, beta programına erişimde yaşanan sınırlamaları aşmak için yeni bir sistemi devreye almaya hazırlanıyor. Android kullanıcılarını ilgilendiren bu yenilik, beta programına kayıtlı olmayan kişilerin de yeni özellikleri erkenden denemesinin önünü açabilir.

10 Bin Kişilik Sınır Tarih Olabilir

Google Play Store, beta programları için en fazla 10 bin kullanıcıya izin veriyor. WhatsApp'ta bu kontenjan neredeyse her zaman dolu olduğu için pek çok kullanıcı beta sürümüne ulaşamıyor. Yeni sistem, bu soruna kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Uygulama İçinden Beta Katılımı

WhatsApp'ın Android için yayınladığı 2.26.2.11 beta güncellemesiyle birlikte, bazı kullanıcılara ayarlar menüsünde yeni bir seçenek sunulmaya başlandı. "Özelliklere erken erişim" başlığı altında yer alan bu bölüm sayesinde:

  • Beta programına doğrudan katılım sağlanabiliyor
  • Beta sürümü istenildiği zaman devre dışı bırakılabiliyor
  • Kararlı sürüme otomatik dönüş mümkün oluyor
Mevcut Beta Kullanıcıları da Dahil Edildi

Başlangıçta yalnızca beta programına kayıtlı olmayan kullanıcılar için planlanan sistemin, mevcut beta kullanıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildiği görülüyor. Böylece WhatsApp, test sürecini daha esnek ve kontrollü hale getirmeyi amaçlıyor.

Kritik Güncellemeler Daha Hızlı Gelebilir

WhatsApp'ta beta sürümler zaman zaman ciddi hatalar içerebiliyor. Mevcut sistemde bu hataların düzeltilmesi, Google Play Store onay sürecine takılabiliyor.

Yeni erişim yöntemi, ilerleyen dönemde kritik güncellemelerin beta kullanıcılarına daha hızlı ulaştırılmasının da önünü açabilir.

