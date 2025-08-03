Mavi Vatan’da TEKNOFEST fırtınası: İstanbul Tersanesi hazır!

Genç kuşakları teknolojiyle buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapan TEKNOFEST şimdi de Drone Şampiyonası'nın 2. etabını gerçekleştirdi. Programa katılan Selçuk Bayraktar, festivalin bu yıl da muhteşem bir coşkuyla başladığını belirtti. İlk olarak kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını hatırlatan Bayraktar, 30 Ağustos ve 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek programlara dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

30 AĞUSTOS'TA MAVİ VATAN'DA

İlk olarak kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"17-21 Eylül'de neredeyiz? Herkesi İstanbul'a bekliyoruz. Ondan önce bir sürprizimiz daha olacak. 30 Ağustos'ta neredeyiz? TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Tersanesi'nde inşallah Mavi Vatan'ın kahramanlarıyla, Barbaros Hayrettin'in torunlarıyla ve yüksek teknolojiye damgasını vuracak, Mavi Vatan'da hür ve bağımsız olmamızı sağlayacak eserleriyle gençlerimizin yarışmalarına tanıklık edeceğiz. TCG Anadolu orada olacak. Kızılelma'mız, TCG Anadolu'nun üzerinde olacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 orada olacak. Milli fırkateynlerimiz olacak. Hatta bir de büyük sürprizimiz olacak. Yine aynı şekilde tüm Yalova'yı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz."

Türkiye'nin her yerinden gelerek TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda kıyasıya yarışan yarışmacıları tebrik eden Bayraktar, "Onların bir kısmı kendi dronlarını da yaptılar. Hatta bu teknolojiye bir anlamda ilave yeniliklerle geldiler. Zorlu bir şekilde, zorlu bir parkurda yarıştılar kendilerini tebrik ediyorum." dedi.