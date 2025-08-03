Türkiye'nin İlk sinkrotron ışığı başarıyla üretildi

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞI RADARLARDA GÖRÜNMEZ KILACAK"

Yüzey bilimi, enerji malzemeleri, nanomalzemeler ve sensörlerle ilgili araştırmalarda Türkiye hiçbir laboratuvarda yapılamayan hassasiyette yapısal analiz, kalite kontrol, bozunma/hasar tespiti ve ürün geliştirme çalışmaları yapabilecek. Maddenin yapı taşları için uğraşan tüm sektörler için önemli bir ışınım olan sinkrotron ışını, yansıtılan malzemenin yapı taşlarını gösteriyor. Uzmanlar bunu şu sözlerle örnekledi:

"Karanlık bir odaya girdiğinizde nasıl bir fener ile etrafınızı görebiliyorsanız, malzemelerdeki atom altı parçacıkları görebilmek için de sinkrotron ışığına ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu sinkrotronu malzemeye yansıttığınızda malzemenin yapı taşlarını görebiliyorsunuz. Söz konusu teknoloji başta nano malzemelerin geliştirilmesi ve barışçıl amaçlarla savunma sanayii için kullanılabileceği gibi milli muharip uçağı radarlarda görünmez kılacak, görünmez boya kaplaması da bu teknoloji ile yapılacak."