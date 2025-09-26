Excalibur, "PUBG The Last Survivor" etkinliği ile espor heyecanını zirveye taşıyor

Excalibur, oyun dünyasına yaptığı yatırımlar ve etkinliklerle öncülüğünü sürdürüyor. 27 Eylül tarihinde Cem Mithrain Karakoç'un Kick hesabı üzerinden canlı yayınlanacak "PUBG The Last Survivor" etkinliği hem izleyicilere hem de oyunculara unutulmaz anlar yaşatacak. Excalibur, ödüller, özel maçlar ve canlı yayın entegrasyonu ile espor heyecanını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

1V1 TURNUVA VE GÖSTERİ MAÇIYLA REKABET DOLU ANLAR

Canlı olarak yayınlanacak turnuvada, oyuncular 1v1 formatında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın şampiyonu ise Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından Mithrain ile Bo5 formatında özel bir gösteri maçına çıkacak. Gösteri maçını takiben yayıncının yönlendirmeleriyle kullanıcı trafiği Excalibur'un dijital platformlarına taşınacak ve etkileşim ödüllerle desteklenecek.

100 KİŞİLİK ÖZEL LOBİ DENEYİMİ

Etkinlik, izleyicilerin de deneyimin bir parçası olmasını sağlıyor. Turnuva oyuncuları ve canlı yayın sohbetinden seçilecek katılımcılar, 100 kişilik özel bir lobide buluşacak. Bu lobide sona kalan oyuncu büyük ödülün sahibi olurken, izleyiciler de rekabetin heyecanını doğrudan yaşayacak.

SÜRPRİZ ÖDÜLLER İZLEYİCİLERİ BEKLİYOR

Etkinlik boyunca izleyiciler, Excalibur'un web sitesi üzerinden sunulacak sürpriz hediyelerle buluşacak. Ayrıca 100 kişilik özel lobinin kazananı için özel bir ödül verilecek ve gösteri maçları sırasında farklı sürprizler izleyicileri bekleyecek.

