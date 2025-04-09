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Bayraktar TB2’den tarihi manevra: Havacılıkta bir ilk daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 21:31
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Bayraktar TB2’den tarihi manevra: Havacılıkta bir ilk daha!

Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bu manevrayı yapan ilk insansız hava aracı oldu. Sadece teknolojik başarısıyla değil, küresel pazardaki etkisiyle de dikkat çeken TB2, 1 milyon uçuş saati ve 34 ülkeye ihracatla tarih yazıyor.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, kritik bir uçuş testinde otonom olarak viril durumundan kurtulmayı başararak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. "Viril" olarak adlandırılan bu durum, hava aracının dengesini kaybedip kendi etrafında hızla dönerek irtifa kaybına uğradığı, son derece tehlikeli bir senaryo. TB2, bu senaryoyu otonom kontrol algoritmalarıyla başarıyla aşarak yeniden dengeli uçuşa geçti. Önceki yıl otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasından sonra bu yeni başarı, Bayraktar TB2'nin gelişmiş uçuş kontrol sistemleri ve yazılım altyapısıyla geldiği noktayı ortaya koydu.

YENİ NESİL: BAYRAKTAR TB2T-AI SAHADA HAZIR

Geliştirme çalışmaları süren Bayraktar TB2'nin turbo motorlu ve yapay zekâ destekli versiyonu TB2T-AI da test uçuşlarını Keşan'da sürdürüyor. Yeni nesil model, yüksek irtifa, hız ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfında lider konuma yerleşmeye hazırlanıyor.

FOTOĞRAF: DEPOPHOTOSFOTOĞRAF: DEPOPHOTOS

1 MİLYON UÇUŞ SAATİ, 150 MİLYON KİLOMETRE

Bayraktar TB2, bugüne kadar gökyüzünde 1 milyon saatten fazla görev yaptı. Bu süre zarfında yaklaşık 150 milyon kilometre yol kat eden milli SİHA, dünyanın çevresini 3.742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeyi geride bıraktı. Bu başarıyla Türkiye'nin en uzun süre görev yapan hava aracı unvanını kazandı.

DÜNYA SİHA PAZARINDA LİDERLİK

Bayraktar TB2'nin Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki başarısı, Türkiye'yi küresel SİHA pazarında zirveye taşıdı. ABD, İsrail ve Çin gibi ülkeleri geride bırakarak dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı konumuna gelen Türkiye, Baykar'ın 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla bu alandaki üstünlüğünü pekiştirdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS'a göre, Türkiye küresel SİHA ihracatının yüzde 65'ini tek başına gerçekleştiriyor. Kuveyt, Hırvatistan gibi ülkelerin tercih ettiği TB2, şu anda NATO üyesi 6 ve AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alıyor.

FOTOĞRAF: DEPOPHOTOSFOTOĞRAF: DEPOPHOTOS

YÜZDE 93 YERLİ ÜRETİM

Tüm kritik parçaları, yazılımı ve tasarımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, yüzde 93 oranında yerli sanayi katkısıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor. Zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakikalık kesintisiz uçuş performansıyla rekor kıran TB2, Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta en uzun havada kalış süresine sahip SİHA olma unvanını taşıyor.

BAYKAR, SİHA İHRACATINDA ZİRVEDE

2003 yılında başlayan AR-GE süreciyle projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ediyor. 2023 ve 2024'te savunma ve havacılık ihracatının en büyük payını tek başına gerçekleştiren şirket, Bayraktar TB2 için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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Bayraktar TB2’den tarihi manevra: Havacılıkta bir ilk daha! Bayraktar TB2’den tarihi manevra: Havacılıkta bir ilk daha! Bayraktar TB2’den tarihi manevra: Havacılıkta bir ilk daha!
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