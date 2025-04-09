Bayraktar TB2’den tarihi manevra: Havacılıkta bir ilk daha!

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, kritik bir uçuş testinde otonom olarak viril durumundan kurtulmayı başararak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. "Viril" olarak adlandırılan bu durum, hava aracının dengesini kaybedip kendi etrafında hızla dönerek irtifa kaybına uğradığı, son derece tehlikeli bir senaryo. TB2, bu senaryoyu otonom kontrol algoritmalarıyla başarıyla aşarak yeniden dengeli uçuşa geçti. Önceki yıl otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasından sonra bu yeni başarı, Bayraktar TB2'nin gelişmiş uçuş kontrol sistemleri ve yazılım altyapısıyla geldiği noktayı ortaya koydu.

YENİ NESİL: BAYRAKTAR TB2T-AI SAHADA HAZIR

Geliştirme çalışmaları süren Bayraktar TB2'nin turbo motorlu ve yapay zekâ destekli versiyonu TB2T-AI da test uçuşlarını Keşan'da sürdürüyor. Yeni nesil model, yüksek irtifa, hız ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfında lider konuma yerleşmeye hazırlanıyor.