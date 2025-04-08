Savunma ve havacılık ihracatında rekor artış!

Yapılan peş peşe atılımlarla ihracattın yeni bir boyut kazandığı savunma sanayii alanından rekorlar gelmeye başladı. 2025 Mart ayının bir önceki yılın mart ayına göre ihracatın yüzde 147 artarak yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımız, 2025 Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi" dedi.

SAVUNMADA YÜZDE 72'LİK ARTIŞ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 3 aylık savunma sanayi ihracatı verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görgün, "Savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Geniş, nitelikli, genç ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle, her geçen gün daha da büyüyen ihracat potansiyelimizle, Türkiye'nin artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız 2025 Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat stratejimizdeki temel hedef olan yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladık" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Türk şirketlerin dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldiğini aktaran Görgün, "Yerli ve milli platformlarımıza entegre alt sistemlerimiz, müşterek çalışma kabiliyetine sahip ürünlerimiz, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygun çözümler sunabilme esnekliğimiz, son kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sahada sunduğumuz hızlı geribildirimlerimiz, bakım onarım ve entegre lojistik destek konularında sunduğumuz sürdürülebilir hizmetlerimiz, bu başarının temelini oluşturdu. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak önümüzdeki dönemde de sadece büyük şirketlerimizi değil, sektörümüzün gizli kahramanları KOBİ'lerimizi de kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı artırmayı hedefleyen ve ihracatı sektörümüz için sürdürülebilirlik unsuru haline getiren uluslararası faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan veya dolaylı olarak emekleri bulunan tüm savunma sanayii şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Savunma sanayi sektörü olarak elde ettiğimiz bu başarıların ülkemize önemli kazanımlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.