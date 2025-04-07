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Sosyal medyada büyük değişim! X'de (Twitter) artık zorunlu olacak! 10 Nisan'da başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 07.04.2025 15:46 Güncelleme: 07.04.2025 15:49
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Sosyal medyada büyük değişim! X’de Twitter artık zorunlu olacak! 10 Nisan’da başlıyor

Sosyal medya platformu X, parodi hesaplara yönelik yeni bir kural getiriyor. 10 Nisan'dan itibaren, parodi hesapların temsil ettikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmaları ve profillerinde 'sahte' ya da 'parodi' gibi etiketler eklemeleri zorunlu olacak.

Sosyal medya platformu X, parodi hesaplara temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmalarını zorunlu olacak şekilde yeni kurallar getiriyor.

X platformunda büyük bir değişim yaşanacak (AA)X platformunda büyük bir değişim yaşanacak (AA)

"SAHTE VEYA PARODİ" ZORUNLU OLACAK

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, parodi hesaplara için yeni kurallar getiriyor. Alınacak kurallarla, 10 Nisan'dan itibaren başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit eden hesapların başında "sahte" veya "parodi" gibi anahtar kelimeler kullanma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, parodi hesap sahiplerinin temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmalarını zorunlu olacak.

Kullanıcılara 10 Nisan'a kadar süre verildi (AA)Kullanıcılara 10 Nisan'a kadar süre verildi (AA)

10 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bu değişiklikler, kullanıcıların Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarından bağımsz hesapları daha iyi anlamalarını sağlamak, karışıklık ya da sahtecilik riskini azaltmak için yapılıyor" denildi. Söz konusu hesapların 10 Nisan'a kadar profillerini güncellemesi uyarısı yapılan açıklamada değişikliklerden hayran ve yorum hesaplarının da etkileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çok sayıda kullanıcı X'in sahibi Elon Musk'ı taklit eden çok sayıda parodi hesabın neden olduğu kafa karışıklığından şikayetçi. Bir milyondan fazla takipçisi olan bir Musk parodi hesabının kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda, kullanıcılara Tesla kazanma şansı için "beğenmeleri ve yorum yapmaları" söylenmiş ve bu gönderi 428 bin beğeni 200 binden fazla yorum almıştı.

X, eğlence amacıyla taklit yapan kullanıcıların kendilerini bu şekilde tanımlamalarını gerektiren kurallarını ilk olarak Ocak ayında, parodi hesaplar için "etiketler" ile yayınlamıştı.

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