ABD ve Çin arasından çip krizi: Sevkiyat durdurulacak

ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC'ye Çin'e yönelik yapay zeka hızlandırıcı ve grafik işleme birimlerini (GPU) çalıştıran 7 nanometre veya daha ileri tasarımlara sahip bazı sofistike çiplere ihracat kısıtlamaları getiren bir mektup gönderdi.

Buna göre, Çin'deki yapay zeka uygulamalarında sıklıkla kullanılan gelişmiş çiplerin Çinli müşterilere sevkiyatı pazartesi gününden itibaren durdurulacak.

ABD'nin kısıtlaması, TSMC'nin ABD Ticaret Bakanlığı'na çiplerinden birinin bir Huawei AI işlemcisinde bulunduğunu bildirmesinden sadece haftalar sonra geldi.

HUAWEI KISITLI TİCARET LİSTESİNDE

Çinli Huawei, tedarikçilerin şirkete herhangi bir mal veya teknoloji göndermek için lisans almasını gerektiren ABD'nin kısıtlı ticaret listesinde yer alıyor.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, Reuters'a yaptığı açıklamada, "TSMC, ihracat kontrol konuları hakkında hükümetle düzenli görüşmelerde bulundu ve yerel ve uluslararası düzenlemelere uyacağını açıkça belirtti." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kanada merkezli Teknoloji araştırma şirketi Tech Insights, Huavei'ye ait ürünü parçalara ayırarak TSMC çipini ve ihracat kontrollerinin açıkça ihlal edildiğini ortaya çıkarmıştı.