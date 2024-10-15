Robot süpürgelerde patlama tehlikesi! Neden patlıyor? "Merdiven altı ürünler hacklenebilir"

Robot süpürge ve airfryerlar, son zamanlarda hayatı kolaylaştıran, elektronik eşyaların başında yer alıyor. Ancak bu eşyalar, sağladıkları kolaylıkların yanında, bazı büyük sorunlara da yol açabiliyor.

"Yazılımsal sorunların yanında donanımsal problemlerde yaşatabiliyorlar. Bunun başında da durup dururken patlamaları geliyor."

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Maltepe'de robot süpürge aniden alev aldı. Aynı durum, bazı airfreyerlarda da yaşandı.

"Hangi kontrollerden geçtiği belli olmayan uzak doğuda üretilmiş yan sanayi ürünler kimlerin ürettiği belli olmayan ürünler maalesef patlamaya çok açık ürünler patlamaların temelinde de çık ısınmaları yer alıyor."

Bilişim uzmanı Osman Demircan, merdiven altı ürünlerin patlamanın yanında hacklanme tehlikesi olduğunu da söyledi.

"Son yaşayan olaylarda bir robot süpürgenin uzaktan hacklenerek sahibine küfür ettiğine de şahit olduk. Bu ürünler eğer yan sanayi, merdiven altı ve üreticisi kim olduğu bilinmezse bu tarz olaylarla karşı karşıya kalınabilir."

"Markası bilinen güvenilir firmalardan alıveriş yapmak çok önemli. Bunlar zaten kendilerini yazılımsal anlamda güncelleyen güvenilir ürünler olduğu için bunlar hacklenemeyeceği anlamına geliyor."