Google’dan bir ilk: Nükleer enerji anlaşması yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, Google'ın yeni nesil gelişmiş temiz teknolojiler de dahil temiz enerji çözümlerinin hızlandırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, şirketin, Kairos Power tarafından geliştirilecek çok sayıda küçük modüler reaktörden nükleer enerji satın almak için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

500 MEGAVATA KADAR KARBONSUZ ENERJİ SAĞLANACAK

Anlaşmayla Kairos Power'ın ilk küçük modüler reaktörünün 2030 yılına kadar hızlı ve güvenli şekilde devreye girmesinin ve ardından 2035 yılına kadar ek reaktör konuşlandırılmasının amaçladığı kaydedilen açıklamada, anlaşmayla ABD elektrik şebekelerine 500 megavata kadar karbonsuz enerji sağlanacağı aktarıldı.

"GOOGLE İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Şirketin Enerji ve İklim Kıdemli Direktörü Michael Terrell,"Nükleerin talebimizi karşılamada ve talebimizi temiz ve kesintisiz bir şekilde karşılamada önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Google olarak 15 yıllık temiz enerji yolculuğumuzda bizim için bir dönüm noktası" dedi.

Açıklamada, yapay zeka teknolojilerini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarına ihtiyaç olduğu vurgulanarak, nükleer çözümlerin elektrik talebinin güvenilir şekilde karşılanmasına yardımcı olacak bir enerji kaynağı sunduğu ifade edildi.

TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Terrell, reaktörlerin şebekeye bağlanıp bağlanmayacağı ya da doğrudan veri merkezlerine bağlanıp bağlanmayacağı sorusuna, Google'ın tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.



Terrell, SMR'lerin büyük ölçekli nükleer santrallere kıyasla "basitleştirilmiş, doğası gereği güvenli bir tasarım, daha hızlı bir yapı ve dağıtım konumunda esneklik" sunduğunu aktardı.

Terrel, "Açıkçası, bu biraz daha uzun vadeli bir bahis, ancak inanılmaz derecede umut verici. Bunu küresel bazda ölçeklendirebilirsek, bu dünya çapındaki elektrik şebekelerine muazzam faydalar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.