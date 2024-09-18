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Instagram'dan 18 yaş altına kısıtlama kararı: "Genç hesap" uygulaması başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:37 Güncelleme: 18.09.2024 09:49
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Instagram’dan 18 yaş altına kısıtlama kararı: Genç hesap uygulaması başlıyor

Sosyal medya platformu Instagram tarafından alınan karar gereği 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirildi. "Genç hesapları" olarak adlandırılacak hesapların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimi sınırlandırılacak. Ayrıca hesaplar gece saatlerinde uyku moduna girecek ve bildirimler sessize alınacak. Instagram'ın yeni uygulamasının ocak ayında Türkiye'de de başlaması bekleniyor.

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