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Pil sağlığı için telefonu şarj etmenin en uygun zamanı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 10:29
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Pil sağlığı için telefonu şarj etmenin en uygun zamanı!

Günümüzün vazgeçilmez teknolojik aletlerinden olan telefonlar, pil seviyelerinin sık sık düşmesi nedeniyle şarj aletlerine bağımlı hale gelebiliyor. Binlerce lira ödeyerek aldığınız telefonun ömrünü uzatmak için doğru şarj alışkanlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. İşte telefonları şarj etmek için en doğru zaman...

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