16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

iOS 18 alacak telefonlar hangileri? Apple İOS 18 saat kaçta yüklenecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 08:41 Güncelleme: 16.09.2024 08:43
ABONE OL
iOS 18 alacak telefonlar hangileri? Apple İOS 18 saat kaçta yüklenecek?

Apple, iOS 18 ile mobil deneyimi yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. WWDC 2024'te tanıtılan bu yeni işletim sistemi, kullanıcıların iPhone’larıyla daha akıllı ve sezgisel bir etkileşim kurmalarını sağlayacak. Güncelleme bugün saat 20.00 itibarıyla Türkiye'de kullanımda olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör