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Sosyal medyadaki algoritma oyunu çocukları zehirliyor: Instagram, YouTube,X, Tiktok...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:53 Güncelleme: 03.09.2024 08:55
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Sosyal medyadaki algoritma oyunu çocukları zehirliyor: Instagram, YouTube,X, Tiktok...

Sosyal medya mecraları kullandığı algoritma ile 13 yaşındaki çocukların ekranına bile cinsel içerik ve akran zorbalığı videoları düşürüyo. Çocuklar gördükleri şiddet görüntülerinin etkisinden günlerce çıkamıyor.

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