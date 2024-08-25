Türksat 6A ekim ayı başında yörüngesine gidiyor! Tüm testleri başarıyla geçmeye devam ediyor...

TÜRKİYE 11 ÜLKE ARASINA GİRDİ

Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından son derece önemli. Türksat 6A uydusu dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olacak. Projede çalışan onlarca mühendis ve personel ile uydu ve uzay sanayisi için çok önemli insan kaynağı yetiştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A Projesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRKSAT AŞ'nin işletici, TÜBİTAK UZAY'ın proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmalarının ise proje yürütücüsü kurum olarak yer aldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, söz konusu firmalar sayesinde uydunun yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini bildirdi.