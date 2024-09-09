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Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı özellikleri...

Giriş: 09.09.2024 20:40 Güncelleme: 09.09.2024 20:47
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Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı özellikleri...

Teknoloji devi Apple, her yıl düzenlediği lansmanlarla teknoloji dünyasının merakla beklenen yeni ürünlerini kullanıcılarına sundu. Bununla birlikte Apple Watch Series 10'da tanıtıldı. Apple Watch series 10 fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

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