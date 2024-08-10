Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'dan son dakika açıklaması: Son düzlükteyiz
Türkiye'de kurallara uymayan Instagram'a yaklaşık bir haftadır erişim engeli uygulanırken konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraoğlu yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram konusunda yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
URALOĞLU'NDAN A HABER'E KONUK OLMUŞTU: MESAFE KAT ETTİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınının konuğu oldu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kapatmanın gayretinde değiliz. Hassasiyetlerimiz var. Instagram'la görüşmelerde mesafe kat ettik." dedi.
İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya platformları bunları ne yaparız da kapatırız nasıl engelleriz gayreti ve düşüncesinde değiliz. Netolarak bunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kanunlar, kurallar ve hassasiyetler var. Bu nokta kendilerinin dikkatini çektik. Epey bir aşamada kat etiğimizi ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı onlarda da mutabakata varma gayretindeyiz. Görevli arkadaşlar sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Vatandaşımızın önemli bir bölümü takip ediyor biz de açalım istiyoruz.
"MUTABIK KALINDIĞI AN AÇILACAK"
Bir şirketin nasıl kuralları varsa bizim ülkemizin de kuralları ve kanunları var. Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak.
KAPATILACAK BAŞKA PLATFORM VAR MI?
Diğer platformlarla ilgili durum yok. Bizim elbette görevlerimiz var ama başka bir sosyal medya medya platformunun kapatılmasıyla ilgili bir süreç olmadığını net olarak söylemek isterim. Ancak çocuklar için bir oyun platformu vardı "Roblox" diye o tamamen bir mahkeme kararı sonucunda BTK'ya gereği yapılması için gönderilen bir kararla ilgili yapılan uygulamadır. Bizim orada Bakanlık olarak ya da BTK olarak bir inisiyatif almamız söz konusu olmadı. Mahkemenin kararı uygulandı.
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