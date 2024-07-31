İnternet abone sayısı Türkiye'nin nüfusunu solladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde internet abone sayısının 94 milyonu aştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, fiber altyapının ise 568 bin kilometreye çıktığını açıklarken, toplam fiber abone sayısının ise 7 milyon olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı birinci çeyreğinde toplam mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona ulaştığını kaydederek yüzde 92'sinin 4.5G teknolojisini tercih ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 74,4 milyonu mobil internet abonesi olmak üzere, toplam genişbant internet abone sayısının 85 milyondan fazla olan Türkiye nüfusunu yüzde 10 aşarak 94,2 milyona aştığını belirtti. Uraloğlu, "2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla fiber altyapıda 568 bin kilometreye, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştık." dedi. İnternet kullanımındaki artışa da işaret eden Uraloğlu, sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımının 274,2 GByte'a, mobil abonelerin ise 17,7 GByte'a yükseldiğini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2024 yılı birinci çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. 2024 yılı birinci çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 455 şirket ve 834 yetki belgesi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin yaklaşık 76,5 milyar lira olduğunu bildirerek, "Ülkemizde halihazırda toplam 8 adet de yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2024 sonu itibarıyla 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturdu." dedi.
"85,6 MİLYON VATANDAŞ 4.5G KULLANICISI"
2024 yılı başı itibariyle mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108,8'e çıktığını kaydeden Uraloğlu, "Mobil abonesi olan 85,6 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim abone sayısı ise neredeyse 10 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, 2024 başı itibariyle taşınan toplam mobil numara sayısının 179,7 milyonu geçtiğini kaydederek, yılın birinci çeyreğinde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 21 oranında azalma ile 2 milyon 358 bin 139 numara taşıma işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar toplam 2 milyon 652 bin 155 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.
FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 7 MİLYON
Bakan Uraloğlu, internet abone sayıları hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, 74,4 milyonu mobil internet olmak üzere, toplam genişbant internet abone sayısının 85 milyondan fazla olan Türkiye nüfusunu yüzde 10 aşarak 94,2 milyona ulaştığının altını çizdi. Uraloğlu, "2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştık." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?