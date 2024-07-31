İnternet abone sayısı Türkiye’nin nüfusunu solladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2024 yılı birinci çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. 2024 yılı birinci çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 455 şirket ve 834 yetki belgesi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin yaklaşık 76,5 milyar lira olduğunu bildirerek, "Ülkemizde halihazırda toplam 8 adet de yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2024 sonu itibarıyla 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturdu." dedi.



"85,6 MİLYON VATANDAŞ 4.5G KULLANICISI"

2024 yılı başı itibariyle mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108,8'e çıktığını kaydeden Uraloğlu, "Mobil abonesi olan 85,6 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim abone sayısı ise neredeyse 10 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.