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Bakan Uraloğlu: Geniş bant internet abone sayısı 94,2 milyona ulaştı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:10
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Bakan Uraloğlu: Geniş bant internet abone sayısı 94,2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 74,4 milyonu mobil internet abonesi olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 94,2 milyona ulaştığını açıkladı.

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