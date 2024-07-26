Google DeepMind ile yapay zekada çığır açacak





İlk kez bir yapay zeka sistemi bu tür karmaşık matematik problemlerini çözme konusunda bu kadar yüksek bir başarı oranı elde etti. Proje üzerinde çalışan Google DeepMind Araştırma Başkan Yardımcısı Pushmeet Kohli, "Bu, makinenin öğrenmesi ve yapay zeka alanında büyük bir ilerleme. Şimdiye kadar bu tür problemleri bu başarı oranında ve bu genellik düzeyinde çözebilen böyle bir sistem geliştirilmemişti." ifadesini kullandı.



İleri düzeyde muhakeme içeren matematik problemlerinin yapay zeka sistemleri tarafından çözülmesinin zor olmasının birkaç nedeni var. Bu tür problemler genellikle soyutlamalar oluşturmayı ve bunlardan yararlanmayı gerektiriyor. Ayrıca karmaşık hiyerarşik planlamanın yanı sıra alt hedefler belirleme, geri iz sürme ve yeni yollar denemeyi de içeriyor. Tüm bunlar yapay zeka için zorlayıcı.