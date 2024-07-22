Şimdiye kadarki en büyük fiyasko! Yazılım sıkıntısı tüm dünyayı kilitledi! CrowdStrike duyurdu: Çoğunluğu normale döndü...

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK IT FİYASKOSU"

Cuma günü dünya çapında yayılan sorunla birlikte Windows işletim sistemi ile sağlanan pek çok hizmet verilemedi. Ülkelerin havacılık, sağlık, bankacılık ve yayıncılık gibi temel sektörlerinden peş peşe sorun açıklamaları geldi.

Dünyanın doğusundaki Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ilk haberlerin kısa sürede, dünyanın bu bölgesi ile sınırlı olmadığı anlaşıldı. Yaşananları dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, "Şimdiye kadarki en büyük IT fiyaskosu" diye nitelendirdi.